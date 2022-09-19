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黃牛買「100支iPhone」遇陸黑幫打劫 腦袋開花仍死守包包

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位前中國籍黃牛在大量購買iPhone的路途上，遭到中國黑幫集團襲擊。圖擷自youtube
日本一位前中國籍黃牛在大量購買iPhone的路途上，遭到中國黑幫集團襲擊。圖擷自youtube

日本發生一起暴力事件。一位32歲男性在前往蘋果公司直營店「Apple Shop」途中，突然遭到中國大陸籍53歲男子王雪生等三人持鐵棒襲擊。事後警方追查發現，受害者也是一位取得日本國籍的中國人，而一切背後的起因，則和iPhone黃牛轉賣的利益糾紛有關。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這起事件發生在今年4月東京澀谷區神宮前的鬧區。嫌犯等人事先埋伏好後，趁著被害者一下車後便一擁而上，以鐵棒、特殊警棒等武器毆打對方。被害者一邊抵抗，一邊拚死保護自己攜帶的包包。

隨後因日本警方趕到，才讓鬥毆狀況平息，但男子後頭部因為傷勢較重的關係，在醫院躺了四星期。警察則從男子的包包中，查出相當於940萬日圓（約相當於新台幣205萬元）份的Apple禮品卡，發現他打算利用這筆金額購買將近100台的iPhone。王男等嫌犯就是看準了這點，才會打算搶劫攻擊被害男性。

報導指出，被害男性其實在案發前一天，就已經在店內買了100台iPhone。由於大量購入的關係，也讓這名男子身為轉賣黃牛集團成員的身份曝光，推測他準備將這些iPhone轉賣至中國本土市場。

而王男的背景，則又和中國人黑幫「Chinese Dragon」有所掛勾，他們看準了被害者會連兩天上門購買iPhone，因此事先擬定襲擊計畫。等於這起事件背後，其實暗藏著黑幫與黃牛集團的利益糾葛，並不只是單純的鬥毆暴力行為。

iPhone 搶劫

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