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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

享受單身生活 日拒婚青年比例創新低

台灣醒報／ 記者洪瑩霏、鄭力晨╱台北報導
隨著人口急劇減少、勞動力短缺、經濟萎縮，結婚率下降，日本的人口數已亮起紅燈。（Photo from pixabay）
隨著人口急劇減少、勞動力短缺、經濟萎縮，結婚率下降，日本的人口數已亮起紅燈。（Photo from pixabay）

男女青年都不想結婚，日本人口負成長！ 東京都政府附屬機構國立社會保障暨人口問題研究所一則2021的研究指出，日本18-34 歲的青年中，有17.3% 的男性以及14.6% 的女性沒有結婚意願，拒婚人數創下歷史新低。專家警告，隨著低出生率與總人口減少，日本面臨的人口危機將愈來愈難解決。

拒婚人數創新低

根據《衛報》 報導，東京都政府附屬機構國立社會保障暨人口問題研究所一則2021的研究指出，日本18-34 歲的青年中，有17.3% 的男性以及14.6% 的女性沒有結婚意願，該數字創1982 年經濟泡沫前，首次針對男女結婚意願的調查以來的歷史新低，當年只有 2.3% 的男性和 4.1% 的女性不願意踏入婚姻。

生活觀念改變

專家將日本青年不婚現象歸類為以下因素：一、年輕女性越來越享受單身生活；二、女性喜歡職涯帶來的自由。三、男性對工作保障與其養家糊口能力感到擔憂。以上因素皆意味著，有愈來愈多青年都不再願意踏入婚姻。

此外，新世代對於性別角色也有不同的期待。根據該研究，只有不到7%的男性表示他們希望未來的配偶留在家裡照顧家庭，凸顯社會觀念的轉變。對此，專家建議日本政府應提供女性生育後的工作保障，並改善如今日本工時過長的問題，以解決女性踏入婚姻生活後，可能會面臨事業家庭蠟燭兩頭燒的困境。

恐面臨滅國？

日本總人口數持續呈負成長。根據日本政府 5 月公佈的數據，去年日本人口減少了 644,000 人。SpacX創辦人伊隆馬斯克警告，除非日本放寬移民條件，以及採取措施促進更健康的工作環境，不然，若人口持續減少，日本未來恐「不復存在」。

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