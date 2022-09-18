以口音辨別身份 太平洋抹香鯨有7族

鯨魚用聲波溝通，形成身分象徵的文化！200年來，科學家持續摸索哺乳類的大腦如何運作，而長達18公尺，擁有世界上最大腦袋的抹香鯨自然也不例外。近期研究發現，當人類透過服裝、髮型等標記來展現自我時，抹香鯨則是透過斷續的音波來編織「聲音紋身」，表示自己的「部落」。研究發現，太平洋區域至少有七個「抹香鯨部落」。

聲音紋身辨別部落

《衛報》報導，人類透過服裝、髮型、紋身等等標記來展現自我，也包括人們說話的口音。抹香鯨除了扭動灰色的身軀跳舞社交，還透過頭頂類似滑鼠聲的斷續音波來表示自己的身份。

儘管這些音波平常用於偵測獵物，但透過適當的排列就會變成摩斯密碼般的「身份證」，組織成溝通訊息。當不同的鯨魚群聚集在一起時，牠們以此分別族群，就像是以聲音編織而成，用以辨識部落的「聲音紋身」。

研究者懷特黑認為，這是一種社交活動，就像平常人們在對話一樣，牠們的信號可以被任何抹香鯨群體接受到。他表示，研究證明了人類用來分別群體的社會標記並不是獨有的，也確定了太平洋中至少有七個「鯨魚部落」，這些類似人類音樂的身份證，穩固了抹香鯨社群中的關係。

翻譯鯨魚語

抹香鯨的語音代表鯨魚的品味、時尚，但隨著抹香鯨群體越來越重疊，牠們也跟人類一樣，越來越強調這些聲音的區別。在未來，科學家希望使用水下的收音系統，蒐集並翻譯不同鯨魚群的聲音與交流模式，釐清牠們如何透過音波的節奏與聲調，在社交、天氣、食物來源變化等「話題」中，利用聲波變化互相溝通。

電影製片人慕斯蒂表示，研究團隊希望將鯨魚的聲音與行為對應，藉著AI對數據的分析，提供一套可靠的翻譯，重新理解鯨魚。此外，座頭鯨的歌聲就是70、80年代拯救鯨魚運動成功的關鍵；如今鯨魚的口音則提醒我們，仍有不同的文化在地球上存在。抹香鯨的活動範圍正因為全球暖化而逐漸擴大。

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