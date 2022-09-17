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漂白水差點下肚！女老師不滿「班導被解任 」 偷偷加料在學校午餐咖哩

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女老師不滿自己班導的職位被拔，竟然在學校咖哩裡混入漂白水。圖擷自youtube
一位女老師不滿自己班導的職位被拔，竟然在學校咖哩裡混入漂白水。圖擷自youtube

日本小學近來發生一起駭人事件。一位女教師疑似不滿校方的人事調動，憤而在給學生的食物裡頭混入異物，所幸被及時發現，沒讓任何人吃到有異狀的餐點。然而女教師的行為，還是引起了日本網友的公憤。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，這起事件發生在埼玉縣富士見市立水谷東小學，一位24歲的女老師半澤彩奈，在給學生的咖哩罐頭中偷偷混入了漂白水。幸好負責配膳的人員發覺食物中散發異味，連忙通報校方，這才抓到半澤所犯下的罪刑。

半澤供稱，自己是因為對於從原本的班導職位被解任心生不滿，一時氣憤下到藥局買漂白水，並且帶來學校。由於相關人員及時處理的關係，這才不至於讓學生們吃到「漂白水咖哩」，半澤這樣的行為也被判定為妨礙業務，被警方移送法辦，也有可能擔上殺人未遂的罪名。

不少網友就表示「這種老師根本連錄取都沒資格」、「雖然不知道過程，不過不就只是不能當班導而已」、「人事決定的異動，跟學生又沒有關係」、「所以要是她當了班導，或許就會對自己的學生下毒吧」、「沒有理念的老師還是趕快滾吧」、「雖然不是全部，但總覺得最近行為幼稚的老師越來越多了」。

下毒

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