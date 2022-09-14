雪白肌膚險彈出！短髮辣妹「工地拌水泥」影片瘋傳 找到本人了

「我孩子的班級會不會又缺老師？」沒錯，在法國這已經不是第一次，而且這個情況並非侷限於鄉村地區，反而越是人口密集的大眾階級（classe populaire）地區越嚴重。法國近幾年來開始出現各級公立中小學師資不足的情形，教師缺課狀況開始讓部分家長跟學生焦慮，然而今年狀況更加惡化：6月教師徵試結束之後，全國仍然有約4,000名缺額，僅有83,4%的開缺獲得遞補；相較起來去年尚有94.1%，為歷年來最慘的一次。

2022-09-14 09:36