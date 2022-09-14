雪白肌膚險彈出！短髮辣妹「工地拌水泥」影片瘋傳 找到本人了
眼睛該往哪裡擺？近日，一段影片在網路瘋傳，從畫面可見，一名短髮辣妹穿著低胸細肩背心搭上牛仔吊帶褲，並戴著標配的黃色安全帽，在工地現場準備攪拌水泥。辣妹認真工作的模樣立刻引起注意，下一秒她更對著鏡頭微笑，讓網友的心也隨之融化，更有人挖出片中主角的真實身分，原來她就是泰國知名DJ芭比莫絲。
日前，「工地辣妹」的短片在網路上引發話題，從影片可見，短髮辣妹身穿緊身的牛仔吊帶褲，上半身搭著細肩的背心，頭戴顯眼的黃色安全帽，在工地現場勤奮工作中。因背心採低胸設計，辣妹只要一彎曲身體，就會露出胸前傲人的好身材，網友們擔心走光之餘，也無法輕易移開目光，完全被辣妹甜美的笑容所誘惑。
影片掀起熱議，網友們火速神出辣妹的真實身分，原來她就是泰國知名DJ芭比莫絲（Barbie Mozz），她分享影片時還幽默表示，「為生活打拚，白天拌水泥，晚上轉盤（指DJ工作）」。芭比莫絲擁有極高的人氣，光是Instagram就有超過61.9萬的粉絲追蹤，她的作風也相當大膽，不時在社群平台上分享清涼美照，讓網友們大飽眼福。
芭比莫絲敢秀的作風已不是第一次成為話題，之前她因穿著清涼的露背上衣，在機場內彎腰推運行李，不僅美背一覽無遺，就連側邊的事業線都呼之欲出，讓網友們為之震驚，該影片更吸引超過18萬次點閱，人氣可見一班。
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