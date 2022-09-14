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東京高齡宅可住到過世 安保、葬禮、清運政府全包了

未來城市／ 文・張郁婕
圖為日本栃木縣的高齡宅外觀。圖擷自kaigo.homes.co.jp/
圖為日本栃木縣的高齡宅外觀。圖擷自kaigo.homes.co.jp/

東京都為解決城市空屋與老舊公寓的問題，於2019年起，將原先設於「都市整備局」下的「住宅政策推進部」與「都營住宅經營部」獨立出來，新設「住宅政策本部」，專責東京都內的住宅政策規劃，優先解決老舊公寓與空屋問題，實踐「東京都住宅總體規劃」的目標。

組織改組後「住宅政策本部」公務員人數可望從350人的規模擴編10-20人，但此舉也一度引發內部批評，質疑十多年前（2004）為讓住宅政策具有城市再造的綜合性宏觀視野，才將專責住宅政策的住宅局與都市計畫局整併成「都市整備局」；現在再度將住宅政策獨立出來，是在走回頭路。

東京都住宅總體規劃

不過這項質疑大概是多慮了。東京都住宅政策本部從今年（2022）四月起，推出從2021年到2030年為期10年的「東京都住宅總體規劃」（東京都住宅マスタープラン），以十大目標，打造一個兼顧成長與成熟的東京未來樣貌。包括：

實現新日常的住宅形式：

因應後疫情時代的新日常，行政程序改成線上作業，並於公營住宅加裝無線網路、宅配取貨箱、非接觸式電梯按鍵等。

邁向減碳社會，讓住宅街區碳排量達到淨零：目標在2030年度，公營住宅太陽能發電量從現況2,500千瓦，提高到4,800千瓦，同時讓能源消耗量在2030年可達到2000年的一半。

讓有住宅需求的東京都民都能住得安定：活用都營住宅，要在10年間提供17.1萬戶公宅，並在2030年底將「東京ささエール專用住宅」的數量，從598戶提升到3,500戶。

提升住宅的育兒環境：

目標在2030年底，將符合東京都育兒支援住宅認定住宅的戶數，從1,618戶提升到一萬戶。

高齡者也能住得安定：活用都營住宅的社區空間，目標在2030年底在100處開辦社區沙龍。同時讓附設服務的高齡者住宅從現行的兩萬2,819戶，在2030年底達到3.3萬戶的目標。

災害發生時也能確保居住安全：

強化都營及民間住宅的耐震度，並與相關團體實施緊急災後臨時住宅的演習訓練。

解決空屋問題活化社區：

目標在2030年底不再提高空屋比例（2.31%），並與區市町村共同制定空屋對策，拆除1.5萬戶管理不善的空屋。

實現可安心選擇優良住宅的市場環境：

在2030年底，讓符合長期優良住宅認證的建物，從現行的7.7萬戶提升兩倍以上，來到17萬戶。

打造安全優質的中古公寓：

透過積極活用現行制度，要求業者提出30年以上老屋長期修繕計劃，督促業者裝修或改建老屋。

都市再造與團地再生：

活用都營住宅改建後新增的空地，由民間業者開發適合社區的事業。

此外，東京都「住宅政策本部」也在今年四月新推出住宅資訊入口網站「TOKYOすまいと」，不管要搜尋公部門（中央政府及東京都）的住宅獎助政策，還是在東京都內找住處，都能輕鬆在網站上找到相關資訊。

從適合高齡者的住宅、適合育兒的住宅、再到對環境友善的環保住宅等，網站上都會告訴你要如何篩選，以及取得相關認證的建物一欄表。

高齡者也能住得安心

在高齡者住宅方面，東京都「住宅政策本部」除了作為「附設服務的高齡者住宅」的指導機關，須定期訪查「附設服務的高齡者住宅」並提供相關補助外；日本中央（國土交通省）推行的「終身建物賃貸借制度」，也都協助實施、辦理。

年滿60歲的民眾，單身或與同樣年滿60歲的家人，透過「終身建物賃貸借制度」租房子，可確保租屋契約只限「自己一代」，直到所有住戶離世。如果死者親人想要續住，可以在一個月內提出申請，否則租約將在住戶死後到期。

另一方面，東京都住宅政策本部也有推出針對高齡者的「安心居住制度」，以24小時確認安危狀況的緊急通報裝置、實施葬禮，及清運死後家產為主軸，定期定額或預先繳納後事費用，讓銀髮族也能住得安心，不用擔心造成後代負擔。

前面提到的「附設服務的高齡者住宅」，是指日本在2011年修改《高齡者住居法》時，推出了附設服務的高齡者住宅的事業登記。取得登記的住宅，即為「附設服務的高齡者住宅」，日文簡稱「サ高住」；白話一點來說，就是提供高齡者照顧、設有看護服務的高齡住宅。

這類型住宅雖然也需通過認證，但與一般的老人安養機構不同，是專門針對看護程度較低的高齡者的租賃住宅，生活自由度比老人安養中心高，費用也較低廉。

此外，「附設服務的高齡者住宅」也可分成兩大類，一種是機構內部沒有附設看護服務，只有定期確認住戶安危的「一般型」（又稱「自立支援型」）；另一種則是結合看護機構，有24小時常駐看護的「看護型」（介護型）（又稱「看護、失智症型」），可視需求找尋適合的機構。

東京都透過整合「住宅政策推進部」與「都營住宅經營部」，將住宅相關單位從「都市整備局」獨立出來，推出「東京都住宅總體規劃」作為今後10年的住宅政策，除了要加速解決城市空屋及老舊公寓的問題，針對育兒世代及高齡者居住方面的需求，也透過網站更新及行政方面的協助，讓有需求的民眾都能找到最適合自己的家。

「全文轉載自未來城市(高齡宅可住到過世，安保、葬禮、清運政府包｜從東京看日本社宅政策（下）)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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