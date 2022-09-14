飢貧媽為養活孩子差點餓死自己 上網募資後見金額當場痛哭

英國43歲母親凱莉因生活困難，導致一天只能吃一頓飯而出現營養不良，住院兩次後，心中萌生乞討念頭，在陌生人的協助下順利獲得捐款8000英鎊（台幣約29萬元），而度過財務危機，存活下來。

根據《鏡報》報導，凱莉面對通膨所帶來日益升高的生活成本，原本就不寬裕的生活變得更艱困，導致她一天只能吃一頓飯，而出現營養不良，甚至住院兩次才脫離險境。

也因為走投無路的關係，她向在醫院協助她的陌生人表示，自己可能需要去乞討才能度日，互不相識的陌生人建議她，可以去募款網站上把自己的困境說出來，或許能獲得幫助。

凱莉抱著嘗試心態建立起募款網頁，希望能募得50英鎊（約台幣2千元）就能度過下一餐，沒想到網路世界威力盛大，她獲得世界各地網友捐款8000英鎊（台幣約29萬），令她不可置信，哭了出來。

凱莉表示，她拿到這筆錢時，第一件事是到當鋪拿回孩子們的玩具，因為當時沒有錢，只好把玩具拿去當才能買食物。也利用這筆錢還清了債務，她說現在她終於可以安穩的睡覺，並積極恢復健康，希望可以重新工作。

過去她只能每週用40英鎊（約台幣1400元）養活自己跟2個孩子，而這樣的預算下，她只能一天吃一餐，才能確保孩子們都能吃到食物。自從疫情以來，她只能做清潔工作，但因為反覆感染Covid，導致工作難以持續，不得不借款支付房租與生活費。

現在她獲得了許多陌生資助，生活也得以重新開始，凱莉表示，相當感謝這些人，而她也關閉了募款頁面，因為她認為她所得到的已足夠。