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影／她和男友家人聯手假裝自己遭綁架 只為騙親媽156萬

聯合新聞網／ 綜合報導
女子和男友家人密謀謊稱自己遭綁，向親生媽媽要求156萬贖金。圖擷自YouTube/Guardia Civil
女子和男友家人密謀謊稱自己遭綁，向親生媽媽要求156萬贖金。圖擷自YouTube/Guardia Civil

西班牙一名女子與男友全家人密謀欺騙自己的親生媽媽，讓她以為自己遭綁架而支付鉅額贖金。

ODDITYCENTRAL報導，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）日前發布一段影片。影片中有一名蒙住雙眼的女子，不只被綁在椅子上，臉上還沾滿血跡。女子後方有人拿刀架著她的脖子，她一邊抽泣，一邊說自己被綁了，如果媽媽還想再見到她，就要支付5萬歐元（約156萬元台幣）的贖金。

女子在影片中哭喊，不知道是誰襲擊了她，也不知道為什麼綁匪選擇綁架她，不過綁匪已經竊聽自己的家，所以女子要求媽媽不要報警，要直接帶著贖金到特定地點贖人。

這部影片看起來怵目驚心，十分嚇人，幾乎讓人信以為真，但其實這整起綁架案都是精心安排的騙局。西班牙警方表示，影片中的「受害者」是在男友家人協助下演出這齣「綁架劇」，而這一切都是為了能夠從母親手上騙到贖金。

女子的媽媽在接到這部影片後，就分次匯款，到警方介入時，她已經匯出4萬5千歐元（約140萬元台幣）。警方後來循線調查發現「綁匪」其實就是男友的家人。警方還發現女子和男友家人全都在一處隱密的賭場賭博

警方搜索嫌犯家中，發現用來「綁架」的工具、一把刀、蒙眼的手帕和人造血。女子和協助犯案的男友家人都已經遭到逮捕。

綁架 賭博

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