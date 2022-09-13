「早吃麥當勞、晚吃達美樂」她胖到100公斤 減重後變陽光辣妹

來自澳洲的妮可萊特上大學搬出家門後，初嚐獨立自由滋味，在求方便的狀況下，放縱自己狂吃速食食物，導致自己迅速增胖至100公斤，最後因為自尊心受創而改變飲食，讓自己回歸正常身材，重建自信。

根據澳洲媒體《news.com.au》報導，妮可萊特大學後貪圖方便，經常每天吃兩次速食，例如以麥當勞早餐作為一天開始，而晚餐則常買達美樂披薩來吃，從那時起，她的體重開始向上飆升，她的體重增重至100公斤，不得不開始穿大尺碼的衣服。

妮可萊特表示，自己總是全班體型最大的女孩，且她相當討厭體育課，討厭任何與運動相關的事。當時因為體型關係，學校受歡迎的男孩們，都會因為她的身材取笑她，稱她為「海象」。而當時她不理解，為什麼自己會超重，她的家人總是健康飲食，且都沒有肥胖的症狀。

直到意識到自己因為貪圖方便而有外食成癮後，才知道自己過重的體重是來自於貪快而忽略的健康飲食。因此她下定決心改變自己的飲食習慣，並認真減重，成功瘦下來後，過去那些取笑她的同儕們都開始追蹤她的社群帳號，而恢復到60公斤的自己，也比以往更有信心，以及更健康。

妮可萊特表示，自己從減重教練那學到很多關於卡路里、營養與運動的知識，看到顯著的瘦身後，自己對食物的選擇更有信心，也知道三餐要均衡飲食以及零食的選擇也要相當健康。