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單車竊賊亂搶女路人手機 男友及時趕到抓狂開車撞過去
巴西日前傳出一起單車大盜隨機搶路邊女性的手機，不料下一秒剛好碰上來接送的男友，直接將車子開上人行道撞倒竊賊，一旁目擊者更出手追趕與毆打該竊賊，幫女路人拿回手機。
根據《太陽報》報導，巴西警方公布的監視器影像可見，一名身穿紅衣的單車騎士，騎著腳踏車經過一名正在用手機的女行人旁，不料卻突然伸出手把她手機搶走，讓毫無戒心的受害者不知所措。
幸好，下一秒受害者的男友剛好開車來接她，目睹這一切，一氣之下便把汽車朝單車竊車開去將他撞倒，但當下只見自行車卡在車下，而竊賊順利逃脫。
從監視器拍的影片來看，當時竊賊腳已受傷，仍奮力往下個路口跑去，但一旁的路人見狀紛紛上前，毆打這名小偷，幫受害者拿回手機。
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