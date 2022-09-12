外送員出電梯被狗張大口狠咬下體 「爆蛋噴血」恐怖畫面瘋傳

一名服務於印度外送平台Zomato的男子日前送餐至某住宅大樓後，他搭乘電梯準備離開，卻在走出電梯時被一隻德國狼犬突擊，狼犬張開大口狠咬他的下體，即便想閃躲也來不及，他的下體處染上大片鮮血，恐怖畫面被監視器拍下，並在推特上被瘋傳。

根據印媒《The India Express》報導，這起恐怖事件發生於8月29日，印度馬哈拉施特拉邦賴加德縣的潘韋爾（Panvel），外送員佩李亞爾（Narendra Periyar）送餐到一棟大樓裡後，正準備搭電梯離開，當他抵達一樓大廳時，電梯門外也有一名飼主牽著德國狼犬準備進入電梯。

監視器畫面清楚拍下恐怖瞬間，當電梯門開啟時，德國狼犬第一時間想衝進電梯，但被主人制止，佩李亞爾便想繞過狼犬、從另一側離開。未料，當他側身步出電梯時，狼犬竟突然攻擊他，狠狠從他的褲檔一口咬下，瞬間鮮血直流，讓他當場「爆蛋」。

佩李亞爾忍痛離開現場，但另一段畫面近距離拍到，佩李亞爾的褲檔被鮮血大面積染紅，他雙手抱著下體處，面露出痛苦神情。據報導，佩李亞爾被送往醫院治療，狼犬的飼主也會承擔相關醫療費用。

其實印度發生寵物在電梯內咬人的事件不在少數，近日有一名9歲男孩在電梯被一隻小型獵犬咬傷，還有男子在電梯內被大型犬撲倒，狠狠跌坐在地上的傷害事件。