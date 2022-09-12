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「小學過後就沒碰過了」 漢字辭典越來越少人用遇滅絕危機

聯合新聞網／ 綜合報導
如今紙本辭典功能被線上取代，未來恐成絕響。圖擷取自小學館網站
如今紙本辭典功能被線上取代，未來恐成絕響。圖擷取自小學館網站

現代網路、手機方便，像是碰到看不懂的漢字，隨手一查經常就能得到解答。然而也正因如此，使得用紙本辭典查詢的人越來越少，出版社也逐漸不願意再繼續製作精美的辭典。如今在日本，就出現了漢字辭典越來越少人用，恐將步上滅絕的危機。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，近來有出版業界人士在社群網站上表示，早在十年之前，就曾預估解釋漢字的「漢和辭典」可能會走上末路。而從現今的發展來看，這樣的預料正在一步步成為現實，或許大家手上既有的各種辭典，將可能成為最後一版。

這話題引起不少人的討論，有網友認為「這真是不得了的事態」、「要是沒了漢和辭典我會很困擾」，但也有網友坦承「從小學之後就沒再用漢和辭典了」、「上一次就高中買的吧」，顯示出在日常中，辭典確實逐漸喪失本來的功能性。

曾在今年2月出版「新選漢和辭典 第八版 新裝版」的「小學堂」出版社指出，辭典的編輯需要大量人事成本，各個不同項目的字詞含意，都需要找尋該門專家進行把關。漢和辭典曾在1990年代大賣，但之後就一路下滑至今。先是有電子辭典的問世，到如今大家則多改用線上版的字典進行查詢，只能死守國、高中生等客群。

另一家針對小學至高中生製作辭典的「三省堂」出版社也分析，紙本辭典逐漸變少的理由有三：一是少子化使得人口減少、二是媒體逐漸從紙本轉往電子、三是教育也朝著電子方向邁進。儘管線上版辭典有版權方面的收益，但整體利潤仍遠遠不如過去的紙本辭典。然而，隨著辭典逐漸走向電子化的趨勢，紙本辭典還剩下多少生存空間，未來顯然並不樂觀。

日本 出版業

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