快訊

消除全身倦怠、安定心神助眠 中醫教按6穴道：每天只要10分鐘

台中3騎士路邊停車「幫輪椅男穿雨衣」 千人大讚：該肉搜表揚

打敗三星、豐田員工 台灣科大生勇奪國際技能競賽模型創作金牌

印度勇媽！1歲兒遭老虎攻擊 她不顧傷勢徒手擊退

聯合新聞網／ 綜合報導
印度婦女阿卡那為保護兒子徒手擊退老虎。圖擷自The sun
印度婦女阿卡那為保護兒子徒手擊退老虎。圖擷自The sun

印度一名勇敢母親與15個月大兒子在鄉間被老虎襲擊，為了保護自己年幼的兒子，媽媽阿卡那（Archana Chaudhary）無視自己被老虎撞傷，而徒手擊退老虎。

根據《太陽報》報導，阿卡那帶著兒子走在鄉間時，不料被一隻藏在灌木叢的老虎襲擊，只見老虎往自己兒子攻擊，咬傷他的頭部與腰部，為了不讓自己兒子受更多傷害，阿卡那奮力朝老虎打去，無視自己也被老虎攻擊受傷。

在回擊老虎前，阿卡那已經被老虎刺傷肺部，不過為了保護兒子，她徒手跟老虎搏鬥了2分鐘，直到村民們聽到阿卡那的尖叫聲，前來救援才趕快將母子倆送醫。

送醫檢查後，阿卡那除了肺部被刺穿外，她的背部、手部以及腹部也都受傷。阿卡那與兒子兩人正在醫院的加護病房接受觀察與治療。

印度

延伸閱讀

超「胸」火辣闆娘賣燒酒螺 網友直流口水：全包了

烤肉變修羅場！正宮逮小三怒翻桌 他慘掃颱風尾苦吞「在地美食」

做完提臀手術「像被卡車撞過」 女花數百萬整形：我要變瑪麗蓮夢露！

250萬道奇肌肉車遭竊 車主靠GPS一路找回愛車

相關新聞

抗癌新時代！ 研究：新血液檢查能「篩出早期階段癌症」

新研究指出一項簡單的血液測試可以在患者出現明顯症狀前發現其是否罹患各類型癌症，醫生向衛生服務部門表示這將為癌症篩檢開闢「...

無法接受的進步憲法？智利制憲公投為何失敗

這一部新憲法草案之所以被形容為最進步，原因在於其保障原住民權利、性別平等、環境保護措施等。不過新憲看似具有進步價值，但是內容詮釋相對冗長和模糊，且在由左派主導的情勢下，普遍被視為缺少保守派的聲音；再加上全民仍未能在2019年的示威之後，在短短的一、兩年內就各個議題凝聚足夠討論和共識，因此新憲闖關失敗早已在預料之內。

印度勇媽！1歲兒遭老虎攻擊 她不顧傷勢徒手擊退

印度一名勇敢母親與15個月大兒子在鄉間在藏在灌木叢後的老虎跳出襲擊，為了保護自己年幼的兒子，媽媽阿卡那（Archana Chaudhary）無視自己被老虎撞傷，而徒手擊退老虎。

打敗三星、豐田員工 台灣學生選手雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

有技能界奧林匹克之稱的國際技能競賽首場比賽7日至10日在瑞士伯恩舉行。台灣選手雷豐嶽11日旗開得勝，以優異的抗壓與穩定性...

紐西蘭觀光船11人落水5死 疑「鯨魚撞翻」釀禍

紐西蘭南島外海今天有一艘船隻翻覆，造成5人喪生，另有6人獲救。有「跡象」顯示，這艘船是因為遭一頭鯨撞擊而傾覆，不過尚未經...

地中海野火延燒…法南疏散數千人 希臘火勢仍未獲控制

法國南部度假勝地聖托倍附近爆發野火，延燒4000多公頃，數以千人遭到預防性疏散，目前火勢仍十分猛烈。今年夏天地中海地區遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。