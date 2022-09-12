印度勇媽！1歲兒遭老虎攻擊 她不顧傷勢徒手擊退

印度一名勇敢母親與15個月大兒子在鄉間被老虎襲擊，為了保護自己年幼的兒子，媽媽阿卡那（Archana Chaudhary）無視自己被老虎撞傷，而徒手擊退老虎。

根據《太陽報》報導，阿卡那帶著兒子走在鄉間時，不料被一隻藏在灌木叢的老虎襲擊，只見老虎往自己兒子攻擊，咬傷他的頭部與腰部，為了不讓自己兒子受更多傷害，阿卡那奮力朝老虎打去，無視自己也被老虎攻擊受傷。

在回擊老虎前，阿卡那已經被老虎刺傷肺部，不過為了保護兒子，她徒手跟老虎搏鬥了2分鐘，直到村民們聽到阿卡那的尖叫聲，前來救援才趕快將母子倆送醫。

送醫檢查後，阿卡那除了肺部被刺穿外，她的背部、手部以及腹部也都受傷。阿卡那與兒子兩人正在醫院的加護病房接受觀察與治療。