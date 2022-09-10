富翁孫女晨跑被綁慘成腐屍 安全地段遇害掀恐慌

美國兩孩之母、34歲幼稚園女教師伊麗莎（Eliza Fletcher）月初於清晨跑步時被人綁架，被捉上一輛黑色私家車，之後被發現是知名富翁的孫女，為當地大型建材公司的繼承人。

當地警方迅速拘捕綁架她的疑犯，但他拒絕透露受害人行蹤，至日前調查人員終於在其弟住所附近的一所空置公寓後方發現教師的遺體，現場傳出濃烈腐臭。警方仍在調查受害者死亡地點及死亡原因等細節，嫌犯並不合作，未透露太多資訊。

警方翻查現場閉路電視，發現受害人被捉上一輛私家車上，一度發尋人告示。（Shelby County Sheriff's Office／「SheLbyTNDSheriff」Twitter圖片）

事件令民眾人心惶惶，有家長團體指受害人被綁架的位置在他們眼中很安全，馬路對面「每盞燈」都有閉路電視，她卻仍然遇害。區內民眾將於受害人被綁架的地點舉辦一場名為「Let's Finish Liza's Run」跑步活動，以聲援其家人。美媒又指，嫌犯早於2000年時曾因綁架知名律師而被判入獄多年，至2020年才獲釋。美國幼稚園女教師Eliza Fletcher失蹤後被發現陳屍於一棟空置公寓外。

據早前報導，伊麗莎在上周五（9月2日）清晨4點半左右在孟菲斯大學校園附近跑步時失蹤，當日早晨有民眾在中央街道發現伊麗沙的手機，並交給其家屬。她的丈夫報警，稱妻子如常晨跑後無回家，警方馬上翻查發現手機地點附近的閉路電視紀錄，發現有名男子在她跑步時接近，並將她捉上黑色私家車，停留4分鐘後駛離。

警方翻查現場閉路電視，發現受害人被捉上一輛私家車上，一度發尋人告示。（Shelby County Sheriff's Office／「SheLbyTNDSheriff」Twitter圖片）

警方很快鎖定男子為38歲、在乾洗店工作的阿布斯頓（Cleotha Abston），他上周六已涉綁架罪被捕，綁架地點附近發現一雙鞋，上面有他的DNA，而他住址附近亦找到涉事黑色私家車。阿布斯頓見警方上門時一度想逃，被捕後亦拒透露伊麗莎下落。事後家屬一度周圍張貼尋人啟事，兼願意出5萬美元酬金尋找她的下落。

當地傳媒報道，伊麗莎是當地已故建材供應商巨頭「Orgill 」公司創辦人奧吉爾（Joseph Orgill III）的孫女，公司市值逾30億美元，擁有逾5000名員工，在美國、加拿大擁有逾1.1萬間零售店、中心及經銷店，及向50個國家提供服務。

奧吉爾本人是名慈善家，故伊麗莎在區內亦相當有名，不過她一直專注於聖公會幼稚園教師工作，在家族企業中沒有職務。案情指，有目擊者報稱發現阿布斯頓在弟弟的公寓外用「地板清潔劑」來抹車，當時距離愛麗莎被綁架過了3小時，他用了1個多小時洗車，整個人表現奇怪。

克里沙的弟弟瑪里奧（Mario Abston）向警方透露，克里沙清潔汽車後，亦在房子的水槽內自己洗衣服。調查人員據FBI團隊提供的手機數據分析資料，收窄調查範圍，鎖定一個離嫌犯弟弟寓所附近的一個十字路口。

本周一（5日）下午5時許，多個執法部門行動，在搜索地段挨家挨戶尋人，有警員留意到一棟空置複式公寓外草叢位置有很新的胎痕，行近聞到濃烈的「腐屍臭味」，去到公寓後方，發現地上有具女屍。

至周二，經法醫鑑定死者正是伊麗莎，現場還有個垃圾袋，裏面裝有她失蹤時所穿的紫色跑步短褲。疑犯克里沙此前只涉綁架及篡改證據，現將被控一級謀殺、有預謀謀殺罪及一級綁架謀殺罪，法官周三禁止他保釋。警方相信死者生前曾受到「嚴重傷害」，疑犯36歲的弟弟瑪里奧同告被捕，警方相信他與綁架事件無關，但他將面臨藏毒及持有武器指控。孟菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn "C.J." Davis）不排除有更多人涉案，惟他們從疑犯身上所得資訊甚少，故受害人的死亡地點、死亡原因等細節仍然在查。

阿布斯頓被捕後極不合作，拒透露受害人下落。（「Memphis Police Dept」Twitter圖片）

當地傳媒指，阿布斯頓於2000年、年僅16歲時，曾持槍綁架律師杜蘭德（Kemper Durand），迫他到油站櫃員機提款，幸好杜蘭德幾個小時後逃脫。阿布斯頓被控綁架及搶劫，定罪入獄24年，2020年提早獲釋。另外他還曾涉及持械襲擊及性侵等罪名，部分罪行甚至是在他12歲時犯下。

伊麗莎的家人聞訊後發聲明，對痛失家人感到心碎，一家傷心欲絕，指她過去為家人、朋友、學生、家長帶來喜悅，希望大家銘記。田納西州長Bill Lee向死者家屬表示哀悼，讚揚警方行動迅速，稱相信正義很快得到彰顯。伊麗莎和丈夫育有2子，事件令孟菲斯民眾深感不安，當地家長團體「Memphis Moms 」表示，伊麗莎跑步的中央大道在當地人眼中光線充足而且安全，她被綁架的轉角處，「馬路對面每盞燈」都設有閉路電視，大學方面也設有警崗及安排警察駐守，但她仍然遇害。

組織聯合創辦人史奈達（Crady Schneider）稱，在伊麗莎失蹤前1天，當地還有2名男子在光天化日下想綁架1名媽媽及她1歲的寶寶，威迫她們上車帶到自動櫃員機提款。孟菲斯警方已拘捕其中1名疑犯Ｗill Hayes，但截至周三仍在追捕第二名受害人。史奈達大呻目前孟菲斯的媽媽人心惶惶，尤其是兩件案件看似隨機，換句話說任何人都可能遇害。事件甚至引起全國媽媽關注，尤其是當地不少媽媽都會在一天工作、家庭活動開始前選擇於清晨跑步。孟菲斯區內民眾正組織在周五凌晨4時，在伊麗莎被綁架的中央大街上組織名為「Let's Finish Liza's Run」跑步活動，聲援伊麗莎的家人。

美國幼稚園女教師Eliza Fletcher失蹤後被發現陳屍於一棟空置公寓外。（Shelby County Sheriff's Office／「SheLbyTNDSheriff」Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》