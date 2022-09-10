快訊

3天壞4次！台鐵號誌故障影響中秋連假疏運 上午訊號異常尚未排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8歲自閉症童多次辦生日會零朋友出席 家人籲民眾寄生日卡

香港01／ 文・李納德
奧斯汀的家人為了辦了數次生日會，但都無人出席。cbs46新聞擷圖
奧斯汀的家人為了辦了數次生日會，但都無人出席。cbs46新聞擷圖

這樣的情景太令人心傷了！美國有家庭為8歲的兒子辦了數次生日會，但每次均無人出席，家人今年希望有陌生民眾可以寄來生日卡，替他祝賀9歲生日。事件在當地引來熱議，家人則透露男童患自閉症，沒人去生日會令他很氣餒，覺得同學們寧可在學校欺凌他，都不願出席他的活動，「他應該有朋友出現的」。

不少網友樂意向男童送上生日祝賀，但許多人認為其父母明知道沒人出席生日會就不應再辦，因這樣形同二次傷害，建議家人可搞家庭旅行等活動，更能令他感到被愛。

美媒報導，佐治亞洲亞特蘭大有家庭希望陌生民眾寄生日卡給他們的兒子。沮喪男童奧斯汀（Austin）現時8歲，家人過去已替他辦過數次生日派對，但次次無人出席，今年家人們呼籲各地民眾可以幫幫忙，寄生日卡給他，令他感受到這世界有人關心他。

奧斯汀的姨姨索斯比（Bri Sosebee）表示，侄兒9月14日就9歲生日，去年沒有人參加他的生日派對，令侄兒有點氣餒，覺得沒人想起自己，又透露他患有自閉症。索斯比認為人有時需要他人關注，才會感覺到自己很重要，感覺「世界上有人在想我們」。奧斯汀的媽媽說兒子現在過得很艱難，他的個性頑皮又有點喜怒無常，認為兒子的同學寧可在學校欺凌他，「也沒人願意出現在他的任何活動上」、「他應該有朋友出現」，每個孩子都應該被愛。

家人希望佐治亞州民眾在奧斯汀生日當天寄生日卡道賀，指他喜歡蜘蛛俠、鯊魚、Minecraft和美式足球，並報上了地址，稱就算只有數張生日卡也好，希望可以令兒子感受到有人在乎他。事件引起網友關注，雖然有人願意道賀，但不少人認為男童家屬做法過火，似在期待陌生人去解決問題，指事實上有人送賀卡就像貼塊膠布一樣，男童沒朋友的話硬要辦生日會只會構成傷害。

有人則分享22歲的兒子讀中學時搞過生日派對，只有1個朋友出席，事後非常傷心，故第1次無人來時就應收手，繼續辦下去「只會令他失望又傷心」。有網友鼓勵道對孩子來說家人的愛才是最重要的，一家人應盡量令他覺得生日開心又難忘，「你們不需要陌生人」，又指可以搞家庭旅行。有養育自閉症孩子的網友則表示，家人平日如果想讓孩子感受到自己的重要，例如有聚會時全家一起出席，孩子一樣可以慢慢認識到朋友。

延伸閱讀：

巨型樹枝塌下阻行車線 好心鐵騎士獨自清理 網民：點解無人幫佢

最後願望｜5歲癌病女童人生倒數只想回家 機師出手義載悲中有暖

文章授權轉載自《香港01》

生日 自閉

相關新聞

極慘！女子與陌生男一夜情後 遭「兄弟們」輪流性侵

一名31歲英國女子日前到希臘羅德島（Rhodes）度假，其間在夜店認識了一群5至8人的男子團，更與其中1名陌生男子「約炮」到酒店發生一夜情，沒想到男子完事離開時，其「兄弟們」突然衝入房襲擊女子，多名男子輪流性侵她。

8歲自閉症童多次辦生日會零朋友出席 家人籲民眾寄生日卡

這樣的情景太令人心傷了！美國有家庭為8歲的兒子辦了數次生日會，但每次均無人出席，家人今年希望有陌生民眾可以寄來生日卡，替他祝賀9歲生日。事件在當地引來熱議，家人則透露男童患自閉症，沒人去生日會令他很氣餒，覺得同學們寧可在學校欺凌他，都不願出席他的活動，「他應該有朋友出現的」。

美FDA發布警示 隆乳纖維化組織可能癌變

美國食藥署（FDA）8日警示，已發現一些接受隆乳手術的民眾，植入體周邊纖維化組織癌變的病例，提醒民眾注意相關風險。

遠方 EP80｜連死亡都怕給人添麻煩 「孤獨」已成日本國安問題

菅義偉政府時設立孤獨與孤立事務大臣，凸顯日本「孤獨死」問題的嚴重程度，七月前首相安倍晉三遇刺事件，更將孤獨社會的議題掀上檯面。 本集遠方邀請日本政經觀察家福澤喬，談日本獨特的民族性與集體主義社會氛圍之下，孤獨已經上升為日本國安層級問題。

誰說賺不贏理組 文組掌握思考力優勢 薪資三級跳

出社會的你有「早知念理組」的遺憾嗎？根據聯準會對美國大學畢業生的最新調查，每5人中有近2人後悔念的科系，其中主修人文和藝術學科的人高達近半，工程相關科系則只有24%。這可以解釋為何在美國，理工科系（STEM）蔚為主流，而念人文科系的人正瀕臨絕種。出社會的待遇是造成差異的最大原因。但難道文組就注定矮人一截？專家認為不一定；文組生若培養好「一項專業能力」，將來出路可比理工生廣，爭取好待遇的機會也更多。

地中海野火延燒…法南疏散數千人 希臘火勢仍未獲控制

法國南部度假勝地聖托倍附近爆發野火，延燒4000多公頃，數以千人遭到預防性疏散，目前火勢仍十分猛烈。今年夏天地中海地區遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。