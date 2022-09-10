8歲自閉症童多次辦生日會零朋友出席 家人籲民眾寄生日卡

這樣的情景太令人心傷了！美國有家庭為8歲的兒子辦了數次生日會，但每次均無人出席，家人今年希望有陌生民眾可以寄來生日卡，替他祝賀9歲生日。事件在當地引來熱議，家人則透露男童患自閉症，沒人去生日會令他很氣餒，覺得同學們寧可在學校欺凌他，都不願出席他的活動，「他應該有朋友出現的」。

不少網友樂意向男童送上生日祝賀，但許多人認為其父母明知道沒人出席生日會就不應再辦，因這樣形同二次傷害，建議家人可搞家庭旅行等活動，更能令他感到被愛。

美媒報導，佐治亞洲亞特蘭大有家庭希望陌生民眾寄生日卡給他們的兒子。沮喪男童奧斯汀（Austin）現時8歲，家人過去已替他辦過數次生日派對，但次次無人出席，今年家人們呼籲各地民眾可以幫幫忙，寄生日卡給他，令他感受到這世界有人關心他。

奧斯汀的姨姨索斯比（Bri Sosebee）表示，侄兒9月14日就9歲生日，去年沒有人參加他的生日派對，令侄兒有點氣餒，覺得沒人想起自己，又透露他患有自閉症。索斯比認為人有時需要他人關注，才會感覺到自己很重要，感覺「世界上有人在想我們」。奧斯汀的媽媽說兒子現在過得很艱難，他的個性頑皮又有點喜怒無常，認為兒子的同學寧可在學校欺凌他，「也沒人願意出現在他的任何活動上」、「他應該有朋友出現」，每個孩子都應該被愛。

家人希望佐治亞州民眾在奧斯汀生日當天寄生日卡道賀，指他喜歡蜘蛛俠、鯊魚、Minecraft和美式足球，並報上了地址，稱就算只有數張生日卡也好，希望可以令兒子感受到有人在乎他。事件引起網友關注，雖然有人願意道賀，但不少人認為男童家屬做法過火，似在期待陌生人去解決問題，指事實上有人送賀卡就像貼塊膠布一樣，男童沒朋友的話硬要辦生日會只會構成傷害。

有人則分享22歲的兒子讀中學時搞過生日派對，只有1個朋友出席，事後非常傷心，故第1次無人來時就應收手，繼續辦下去「只會令他失望又傷心」。有網友鼓勵道對孩子來說家人的愛才是最重要的，一家人應盡量令他覺得生日開心又難忘，「你們不需要陌生人」，又指可以搞家庭旅行。有養育自閉症孩子的網友則表示，家人平日如果想讓孩子感受到自己的重要，例如有聚會時全家一起出席，孩子一樣可以慢慢認識到朋友。

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文章授權轉載自《香港01》