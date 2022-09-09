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圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

一享王室度假風 英國女王高級莊園Airbnb租得到！

聯合新聞網／ 綜合報導
英國女王的私人莊園開放一般民眾租用，每晚要價12500元。圖擷自《每日郵報》
英國女王的私人莊園開放一般民眾租用，每晚要價12500元。圖擷自《每日郵報》

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英國女王英國時間8日過世，當時她人就在蘇格蘭的巴摩拉城堡，實際上女王有不少莊園，甚至旅客有機會可以入住，私人莊園桑德令罕莊園（Sandringham Estate）在Airbnb就開放預訂，這座莊園是王室成員慶祝聖誕節的度假勝地，出租的空屋雖然是之前園丁的住所，但王室用的家具和藝術品一樣也沒少。旅客每晚要付354英鎊（約12500元台幣），最少要租用三晚。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，Airbnb上的描述指出，這座莊園為「女王陛下所有，是十分迷人的世外桃源。該房屋坐落在女王最喜歡的桑德令罕莊園，是離王室私人府邸桑德令罕府最近的一處住宅。」這座豪宅提供兩層樓出租，能讓8位客人入住。入住的旅客能夠享受當地的莊園美景，裡面還有精美的王室家具。

目前莊園已經開放預訂，明年1月7日到3月31日之前可以入住。不過為了確保女王人身安全，當女王陛下在官邸中時，所有住宅都不會提供遊客租用。不過對於女王開放莊園供民眾入住，網友的反應褒貶不一。不少網友說很想去住住看，也有網友問：「租了會附王室的衣服嗎？」不過有許多網友則批評女王是

不是缺錢才把腦筋動到人民身上。一名網友就留言說：「英國納稅人！多付點錢吧！這樣他們才能繼續過奢華的生活。」不過另一名網友解釋，該莊園是女王的私人房產，和納稅人的錢無關。

英國女王 伊麗莎白二世 Airbnb

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