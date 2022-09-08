蛇蠍美人疑遭背叛 持刀狂砍同居男友再勒死「殺意十足」

日本發生一起社會案件。一位名為白井僚的35歲男子，疑似因為感情上的糾紛，和其31歲的同居女友高橋舞發生衝突。最後白井遭到高橋刺殺，而殺人的高橋，則在近日被法官判處15年的徒刑。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，這起事件發生在2020年10月。被害者白井是一位在東京擔任稅務顧問，年收超過2000萬日圓（約相當於新台幣429萬元），住在高級公寓的高社經地位人士。兇手高橋則是和白井交往的無職女性，在學生時期就容貌出眾的高橋，則夢想成為模特兒。

高橋一直希望兩人日後能結為夫妻，然而白井卻疑似在外和其他女性同時交往中。高橋嘗試著向白井溝通，希望能修復兩人的關係，然而白井卻以言語和肢體上的暴力行為作為回應。雙方在激烈衝突下，高橋先是用刃物刺進白井胸部和腹部，再用領帶將他勒死。

事發過後，高橋告訴母親自己殺了人，於是高橋媽媽便向警方報案。由案發過程來看，高橋顯然是殺意十足，因此法官認為，雖然白井確實有所欺瞞，不過殺人還是極其私人恩怨的行為，判處15年有期徒刑。然而無論審判結果如何，失去的生命卻再也喚不回了。