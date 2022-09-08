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當年靠她「聞出」丈夫患帕金森氏症 科學家藉此推出新檢測法

聯合新聞網／ 綜合報導
當年喬伊靠著過人嗅覺，聞出丈夫患有帕金森氏症。圖擷自YouTube/BBC
當年喬伊靠著過人嗅覺，聞出丈夫患有帕金森氏症。圖擷自YouTube/BBC

一名女子在12年前察覺丈夫身上氣味改變，因此發現丈夫罹患帕金森氏症。現在專家受到該案例啟發，開發了一種新的帕金森氏症檢測法。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，72歲的喬伊·米恩（Joy Milne）在12年前靠著過人嗅覺，聞出丈夫不對勁。她表示，丈夫年輕時聞起來有麝香味，但是12年前她發現丈夫身上味道變了，結果進一步檢查發現丈夫患有帕金森氏症。喬伊說，患有帕金森氏症時，患者的後頸和肩胛骨之間味道會變重。專家研究後發現，這是因為皮膚毛孔分泌的皮脂含有10種與帕金森氏症相關的化合物。

科學家在進一步研究後，已經確認了500種跟帕金森氏症相關的化合物，其中包含三酸甘油酯和雙酸甘油酯等化合物。這項研究結果刊登在《美國化學學會期刊》（Journal of the American Chemical Society）。研究人員表示，現在只要用拭子擦拭病人後頸再進行檢驗，就能在3分鐘內辨識出是否患有帕金森氏症。

研究負責人巴蘭（Perdita Barran）是英國曼徹斯特大學的化學系教授。她在受訪時表示，如果不是喬伊的過人嗅覺，就不會有後續的這些相關研究，「這都是因為喬伊當時堅持用她的能力助人」。巴蘭提到，現在團隊已經對2000名受試者進行檢測，將進一步研究，希望這種方法未來能派上用場。

喬伊其實是患有遺傳性嗅覺過敏（hereditary hyperosmia，意指對氣味十分敏感、敏銳），才會擁有這種過人嗅覺。她表示，在丈夫過世前，她和丈夫約定好會幫忙研究帕金森氏症，她很開心自己能夠幫助人們進行檢測。

帕金森氏症 氣味

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