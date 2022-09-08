名校足球隊爆不當體罰！強逼剃光頭、坐空氣椅子 整隊球員幾乎快跑光

日本千葉縣木更津綜合高校傳出不當管教醜聞。該校足球教練被指控長期體罰學生，並多次做出不合理的要求，導致有許多成員因此退隊，事件爆發之後，也驚動了相關協會展開調查。

根據日本媒體「文春Online」報導，今年6月下旬，木更津綜合高校足球部學生公開告發，指責教練川上健一的管教方式有「職權騷擾」的傾向。學生家長表示，曾有漢字測驗不及格的學生，被罰在球場旁邊以「空氣椅子」的半蹲姿勢唸書。教練還以染疫為由，禁止學生在食堂吃飯，使得足球部員沒辦法和其他人一樣正常用餐，只能在戶外找地方吃便當。

另外，川上教練還強迫所有球員都必須要替光頭。告發學生的家長表示，自己的兒子因為猶豫要不要剪髮，結果被教練說「這裡沒有你的位置」。終於兒子在長期的壓力之下，今年8月被診斷出「適應障礙症」。而足球部的高三生當初曾有30位成員左右，現在該屆成員卻只剩下10位。

面對這些指控，川上教練目前否認曾有過這些舉動，辯解說這都只是告發學生的片面之詞。不過媒體私下訪問其他成員，發現剃光頭確有其事。由於日本足球協會（JFA）認定強制剃光頭屬於體罰的一種，因此已經介入調查。

木更津綜合高中創立於1963年，擁有約1900位學生，是千葉縣內最大的私立高中。該校棒球部曾經打進過11次甲子園大賽（春、夏合計），其他像柔道部也是全日本知名的強豪，是間體育名校。足球部約有80位成員，幾乎都是透過體育推薦資格入選的，現在卻傳出醜聞，讓該校校譽蒙上一層陰影。