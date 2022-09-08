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騙子婆綁架4歲女事敗1句極變態 竟是12年前「癌症新娘」騙徒

香港01／ 撰文：李納德
維加當年騙外界自己患癌，只剩下數月壽命，令有心人為她辦了場夢幼婚禮，事後被揭發只是一場騙局。ABC News新聞截圖
維加當年騙外界自己患癌，只剩下數月壽命，令有心人為她辦了場夢幼婚禮，事後被揭發只是一場騙局。ABC News新聞截圖

騙子案竟與10年前的一場大騙局有關？美國近日發生大賣場騙子驚魂，有家長帶同2名女兒去購物，並將4歲幼女放在購物車上，突然有名「騙子婆」強行推走其手推車，幸好有職員介入才成功把女童救回，未料騙子婆留下1句極變態說話就速速逃離現場，警方目前已將她拘捕，將控以企圖綁架罪。不過，許多網民認出犯人樣子及「Jessia Vega」這個名字，揭穿她正是12年前，即2010年的「癌症新娘」（The Cancer Bride）騙局女主角，當年她假扮患癌只剩數月命，成功騙得各方為她舉辦一場「夢幻禮婚」，直至2年後才東窗事發，事作被喻為驚天大騙局。

綁架兒童本身已是罪大惡極，這名疑犯竟然「大有來頭」？美國聖安東尼奧1間沃爾瑪（Walmart ）大賣場日前發生恐怖綁架事件，警方表示，當地有名媽媽帶着2名女兒去購物，期間將4歲幼女放到購物車上，她則和長女一起推着購物車。

此時疑犯維加（Jessia Vega）突然現身，強行從女童的媽媽手中推走購物車，然後加速推走，令女童離媽媽及姐姐愈來愈遠。女童的媽媽馬上衝向維加及不停大叫喝止，但維加未理會且加快跑走，直至有員工介入幫手，才成功將女童從購物車上拉出來交回給媽媽。

女童的媽媽事後表示，維加當時說出1句話極變態，「僅僅因為她是妳的（女兒），不代表我不可以帶走她」，隨後馬上跑出賣場，事後賣場的損失預防經理確認維加涉及另1間分店的事件。當地警方表示，維加於周二（6日）被捕，她將被控企圖綁架。

事件引起網民熱議，形容「她的眼神很邪惡，家長要時刻靠近自己的寶寶」，而「Jessia Vega」這名字、外貌等勾起不少網民回憶，認出她正是2010年發生、2年後被揭發引起轟動的「癌症新娘」驚天大騙局的犯人，批評她至今仍要害人。

「癌症新娘」事件起於2010年，維加對外聲稱自己患上罕見白血病，被癌魔折磨只剩下數月壽命，願望是和男友辦一場「夢幻婚禮」。當時許多熱心人捐款及出力，包括捐贈婚紗、全套化妝服務等等。

然而，到了2012年，當時35歲的維加人仍在生，更陸續被揭發醫生證明等文件統統是假的，最終被告上法庭，指控詐騙及嚴重盜竊罪，夫妻一度離婚，她亦要入獄及要向捐助者償還1.3萬美元，當地電視台當時進行了不少跟進報道。事過10年，她現時已35歲、剪了短髮造型，雖然年齡及名字都吻合，惟事件未獲當地傳媒證實，不少網民更到當地傳媒的facebook「溫提」犯人的背景資料。

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文章授權轉載自《香港01》

綁架 癌症

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