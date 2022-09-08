日徵信業爆料「出軌人妻越來越多」 分析想外遇全因這理由

現代社會不結婚，甚至不找伴侶的人越來越多。其中一部份原因，在於婚姻本身讓人失去信心，即使雙方成為夫妻，最後卻外遇或走上分手的狀況卻越來越多。近來就有日本徵信業者表示，隨著時代的推進，女性的不倫事件比例有越來越高的趨勢。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，擔任徵信業偵探的今野裕幸指出，過去他收到的外遇案件中，大概只有三成是由丈夫委託調查妻子出軌的。但在近10年間，人妻外遇而被丈夫懷疑的比例，已經和男性外遇不相上下，上升幅度非常明顯。

今野指出，有好幾次在調查的途中，發現被調查者有好幾個外遇對象，甚至可能頻繁到「一天換一個」，和男性外遇的狀況非常不同。這些外遇的人妻，多半都不是真的對他人動真心，而是為了排解性慾，以及體驗平凡日常中沒有的快感，才會在外獵尋對象。

今野推測，或許是隨著交友app和社群網站的普及，女性得到更多認識外人的機會，於是這些女性為了貪求歡愉，在丈夫沒辦法滿足需求的情況下，才會不斷有外遇的狀況發生。這樣的婚姻問題，已經深層到到了超乎一般人想像的程度了。