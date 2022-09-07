才剛獲米其林一星推薦 日餐廳店長下藥迷姦女客人被捕

日本近日發生一起社會案件。一家曾經獲得米其林指南一星推薦的日式料理店，店長涉嫌在酒水中放入安眠藥，讓女性客人昏迷後性侵得逞，惡劣的行為也遭到許多網友的撻伐。

根據日本媒體「日本電視台」報導，這起案件發生在大阪市浪速區。去年12月，當地一家名為「榎本」的日本料理店，店長榎本正哉在女性顧客的酒中投放安眠藥，趁著對方無法反抗時加以性侵。今年2月他又故計重施，對另一位女性出現手部、口部的性侵行為。

女性向警方報案後，日本警察在近期逮捕榎本。榎本的餐廳在目前最新版「米其林指南」獲得一星推薦，然而因為涉案的關係，他被以准強制性交罪起訴，店家近日也公告暫時歇業。

消息曝光之後，網友們紛紛砲轟「居然還兩次，太惡質了」、「爛透了，希望他被終身監禁」、「這在日本還混得下去嗎」、「還是米其林的店耶，第一次聽到這種高級餐廳鬧出這種事」、「浪費了那顆一星」、「公告上的『因為店長榎本身上有事的關係』，應該改成『店長榎本下半身有事的關係』」、「休業公告的『業』字寫錯了啦」。