聽新聞
test
0:00 / 0:00
才剛獲米其林一星推薦 日餐廳店長下藥迷姦女客人被捕
日本近日發生一起社會案件。一家曾經獲得米其林指南一星推薦的日式料理店，店長涉嫌在酒水中放入安眠藥，讓女性客人昏迷後性侵得逞，惡劣的行為也遭到許多網友的撻伐。
根據日本媒體「日本電視台」報導，這起案件發生在大阪市浪速區。去年12月，當地一家名為「榎本」的日本料理店，店長榎本正哉在女性顧客的酒中投放安眠藥，趁著對方無法反抗時加以性侵。今年2月他又故計重施，對另一位女性出現手部、口部的性侵行為。
女性向警方報案後，日本警察在近期逮捕榎本。榎本的餐廳在目前最新版「米其林指南」獲得一星推薦，然而因為涉案的關係，他被以准強制性交罪起訴，店家近日也公告暫時歇業。
消息曝光之後，網友們紛紛砲轟「居然還兩次，太惡質了」、「爛透了，希望他被終身監禁」、「這在日本還混得下去嗎」、「還是米其林的店耶，第一次聽到這種高級餐廳鬧出這種事」、「浪費了那顆一星」、「公告上的『因為店長榎本身上有事的關係』，應該改成『店長榎本下半身有事的關係』」、「休業公告的『業』字寫錯了啦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言