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熱浪不忍了！脫光衣服助降溫 英國加入裸體社團成員增2倍

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一個提倡裸體的倡議組織表示，今年夏天在歷經熱浪後，嚮往並加入裸體的成員幾乎增加了兩倍。示意圖。路透
英國一個提倡裸體的倡議組織表示，今年夏天在歷經熱浪後，嚮往並加入裸體的成員幾乎增加了兩倍。示意圖。路透

英國一個提倡裸體的倡議組織表示，今年夏天在歷經熱浪後，嚮往並加入裸體的成員幾乎增加了兩倍。

根據《太陽報》報導，今年7月英國氣溫突破40度時，他們的成員從25人增加至70人，該組織的創辦人克里斯（Chris Petchey）對此表示：「熱浪對我們來說非常棒」。

克里斯表示，當陽光普照時，人們更樂意脫掉衣服，由於組織內多數人都是經驗豐富的裸體倡導者，因此他們都會多帶一瓶防曬乳，也很樂意跟剛接觸裸體的成員分享。

根據英國氣象局表示，今年夏天是英國英格蘭從1984年以來最熱的夏天，也因此不少人因為太熱而加入裸體社團，希望可以藉此直接接觸空氣不那麼熱。

克里斯表示，他們的組織正在籌劃為寒冷的秋冬安排室內活動，好讓成員不會流失，未來夏天來臨時，可以體驗裸體的美好。

克里斯也說，裸體社群是非常包容的，不管是人們身上有傷疤或較沒信心的人，裸體對他們來說都相當有幫助，且多在戶外曬太陽也有助於產生維生素D。

熱浪

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