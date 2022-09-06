劍橋大學推出「用聲音檢測確診新冠」的APP 專家宣稱比抗原更準確

荷蘭研究專家近期發現，現在只要透過應用軟體就能檢測聲音，檢驗出受試者是否感染新冠。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）專家表示，近期劍橋大學推出的一款APP，不僅能夠用聲音檢測受試者是否染疫，準確度甚至還比一般的抗原檢測要高。據倫敦帝國學院（Imperial College London）的資料指出，目前抗原檢測的準確度落差很大，隨著環境影響可能會遺漏掉20%到81%的陽性病例。不過這款APP只需不到一分鐘的時間，就能得出結果，陽性的正確結果達89%，陰性的正確結果達83%。

研究專家使用劍橋大學的「新冠聲音APP」（COVID-19 Sounds App）進行研究。專家針對4352名受試者的893個聲音樣本進行研究，其中有308名受試者驗出陽性確診。受試者在手機上安裝軟體後，還需要輸入醫療史、人口統計背景、吸菸習慣等資料。

受試者需要錄下各種呼吸聲，包含咳嗽3次、深呼吸3到5次，以及閱讀螢幕上的短句3次。專家建立了不同的AI模型，藉此區分染病及未染病的受試者，並且使用梅爾頻譜語音分析技術（Mel-spectrogram analysis），來辨識不同的聲音特徵。

研究發現，一般的抗原檢測靈敏度只有56%，但特異度為99.5%。這表示抗原檢測較容易將感染者誤判為陰性。使用該APP，只會遺漏掉11%的病例，但抗原檢測則遺漏掉44%。目前研究團隊還在進行更深入的分析，以了解是聲音中的什麼因素影響AI判別。