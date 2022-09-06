人口膨脹危機多 學者認為生產力高

地球人口持續爆增，地球快要撐不住！學者表示，人類已造成許多嚴重的環境、氣候問題，理想人口規模不應超過20億，認為解緩人口增長才能造福地球。反對的學者則說，更多的人口意味著愈高的經濟成長與勞動力，集眾人之力才能把人口送到太陽系，減緩地球的壓力。

人口擴大發展

《BBC》報導，聯合國預計2022年底，地球人口就會突破80億，但隨著人口數量愈來愈龐大，也為地球帶來難以想像的劇變。科學家2018年於馬里亞納海溝深處發現塑膠袋，而另一個團隊則在珠穆朗瑪峰上發現了人造化學物質，從世界最高的山峰到最深的海溝，意味著人類的活動已經遍布整個世界。

隨著人口擴大的趨勢，也出現兩種不同的聲音。其中一個新興學派認為，人口數不僅沒有過多，實際上「還需要更多的人」，相信龐大人口能累積出足夠的知識與技術，能夠突破限制「地球」的限制，成功將人口分散在太陽系中。

另外一派則堅稱，人類已成為了「地球的瘟疫」。根據此派論點，目前地球面臨到的環境問題，包括氣候變遷、生物多樣性遽減、水土資源缺乏等問題，都要追溯到人類過度繁殖的結果，強調「人類物種的理想規模落於1.5億到20億之間」。

食物跟不上人口增長

《人口論》作者馬爾薩斯寫道：「在沒有外力干擾的狀況下，人口會以等比級數增加，而生活資源只會是線性成長。」換句話說，龐大的人口會生出愈來愈多的後代，但生產食物的速度卻會逐漸跟不上人口增長的速度。

然而，在人口爆炸的危機中，低生育率國家被夾在一個尷尬的處境，如台灣曾將少子女化稱為是「國安危機」；英國更有學者高聲呼籲，政府應對沒有生孩子的人課稅。其中更涉及經濟學的關鍵概念：「人愈多，生產力愈高，消費力愈高。人口增長是經濟成長最好的朋友」

人多、人少 哪個救地球？

但相反的觀點認為，減緩人口增長能夠造福地球，而且更公平的分配地球資源，提高世界貧困公民的生活質量。而且隨著生育觀念與婦女地位的轉變，不願意生孩子的民眾愈來愈多，各國政府只要簡單提供避孕工具、加強衛教觀念，就能夠降低人口增長。

針對人口減少會放緩國家經濟成長的觀點，學者梅森指出，只要透過適當的移民政策，就能夠提供足夠的勞動力，並能重新分配世界的經濟果實。但他也指出，移民問題已成為高度爭議的政治議題，強調「日本與韓國都曾經非常抵制移民，但他們慢慢發現，引入移工對國家發展愈來愈有利」。

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