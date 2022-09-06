南極「末日冰川」岌岌可危 每年2.1公里速度融化退縮

科學家們指出，有「末日冰川」之稱的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）有可能在未來幾年內迅速消融，加劇人們對極端海平面上升的擔憂。

CNN報導，隨著氣候暖化，南極思韋茨冰川正沿著水下基礎侵蝕，在5日發表在《自然地球科學》雜誌上的一項研究中，科學家們繪製冰川的歷史退縮圖，希望從過去中了解冰川未來的走向。

他們發現，在過去兩世紀的某個時間點，冰川底部從海床脫落，並以每年2.1公里的速度後退。這是科學家在過去十年左右觀察到的速度的兩倍。

該研究主要作者、南佛羅里達大學海洋地球物理學家格雷厄姆（Alastair Graham）在記者會上說，這種迅速的消融最近一次可能發生在20世紀中葉。

這代表思韋茨冰川有能力在不久的將來迅速消退，它曾經退到一個有助於穩定的海底山脊。雷厄姆表示，思韋茨冰川如今真的是在死撐，我們應該期待在未來的短時間內看到巨大變化。