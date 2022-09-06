男友愛打腫臉請客卻要她付錢 還嗆：妳剛加薪比較有錢

男女朋友交往時，究竟應該AA制，還是賺得多的人應該付得多呢？國外一名網友的男友，就以「妳賺得比較多」為由要她付錢請吃飯，讓她氣得發文要網友評評理。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，表示自己今年33歲，剛和37歲的男友訂婚5個月。兩人交往到現在約會都是按男友要求採AA制各自付費，沒想到自己近期加薪，就被男友要求應該付多一點錢。

女子在文中表示，自己加薪後，薪水比男友高出30%，於是男友就常常要求她多付一點。每當她質問男友問什麼自己需要多付錢，男友就會理直氣壯的說，因為妳多賺30%。有好幾次男友都故意在其他人面前要求女子付自己和朋友的餐費，讓她騎虎難下，只好摸摸鼻子笑著付錢。

上週男友邀請朋友和女友一起吃晚餐。因為有前車之鑑，女子便提前告訴男友，她不會為大家付錢，要男友別指望自己付錢。當時男友也說「我懂，別擔心」。沒想到到了餐廳大家點完餐後，男友又在用餐時悄悄要求女友幫忙付錢。女子非常生氣，小聲地拒絕男友，沒想到男友還是不肯罷休，甚至說出「你記得30%嗎？妳明明就有足夠的錢可以幫大家付錢啊！」

後來女子先付了自己的餐費，便假藉要上廁所，離開餐廳開車回家。後來男友開始不停奪命連環叩，責怪女友讓自己陷入尷尬的處境。女子不肯回覆，男友竟然還衝到女友家中罵她自私、不理智，又小氣又幼稚。男友生氣的說都是女友害得他得打電話叫其他人來幫忙付那筆餐費，和女子大吵一架，表示「得要重新思考跟什麼樣的女人結婚。」

女子氣得將過程PO上網，詢問網友自己是不是真的做錯了。不過風向一面倒，網友全都認為是男友有問題。有網友就說：「該重新思考跟什麼樣的人結婚的是妳吧？」也有網友建議女子應該「讓他變成前任」。也有網友提醒女子，假設未來背房貸，男友可能也是這種態度，要她趕緊跟對方分手。