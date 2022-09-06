快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

男友愛打腫臉請客卻要她付錢 還嗆：妳剛加薪比較有錢

聯合新聞網／ 綜合報導
男子自己要請客，卻要求剛加薪的女友付錢。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子自己要請客，卻要求剛加薪的女友付錢。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

男女朋友交往時，究竟應該AA制，還是賺得多的人應該付得多呢？國外一名網友的男友，就以「妳賺得比較多」為由要她付錢請吃飯，讓她氣得發文要網友評評理。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，表示自己今年33歲，剛和37歲的男友訂婚5個月。兩人交往到現在約會都是按男友要求採AA制各自付費，沒想到自己近期加薪，就被男友要求應該付多一點錢。

女子在文中表示，自己加薪後，薪水比男友高出30%，於是男友就常常要求她多付一點。每當她質問男友問什麼自己需要多付錢，男友就會理直氣壯的說，因為妳多賺30%。有好幾次男友都故意在其他人面前要求女子付自己和朋友的餐費，讓她騎虎難下，只好摸摸鼻子笑著付錢。

上週男友邀請朋友和女友一起吃晚餐。因為有前車之鑑，女子便提前告訴男友，她不會為大家付錢，要男友別指望自己付錢。當時男友也說「我懂，別擔心」。沒想到到了餐廳大家點完餐後，男友又在用餐時悄悄要求女友幫忙付錢。女子非常生氣，小聲地拒絕男友，沒想到男友還是不肯罷休，甚至說出「你記得30%嗎？妳明明就有足夠的錢可以幫大家付錢啊！」

後來女子先付了自己的餐費，便假藉要上廁所，離開餐廳開車回家。後來男友開始不停奪命連環叩，責怪女友讓自己陷入尷尬的處境。女子不肯回覆，男友竟然還衝到女友家中罵她自私、不理智，又小氣又幼稚。男友生氣的說都是女友害得他得打電話叫其他人來幫忙付那筆餐費，和女子大吵一架，表示「得要重新思考跟什麼樣的女人結婚。」

女子氣得將過程PO上網，詢問網友自己是不是真的做錯了。不過風向一面倒，網友全都認為是男友有問題。有網友就說：「該重新思考跟什麼樣的人結婚的是妳吧？」也有網友建議女子應該「讓他變成前任」。也有網友提醒女子，假設未來背房貸，男友可能也是這種態度，要她趕緊跟對方分手。

兩性關係 加薪

延伸閱讀

剛辦完結婚典禮回家續攤 隔天新郎「口吐白沫」身亡新娘也送醫

機場一見鐘情 讓相差11歲的他們陷入熱戀再傳喜訊

妙齡女狂打30次玻尿酸豐唇變大香腸 醫警告：再整就堵住鼻孔

霧眉竟跑出四個眉毛！ 泰女照鏡子嚇傻「一整年不敢出門」

相關新聞

小說家的真相辦案？松本清張「日本社會派推理」與GHQ記憶

2022年是日本推理作家松本清張逝世的第30週年，7月底台日的藝文館舍如國立台灣文學館、日本北九州松本清張紀念館、臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心，共同舉辦了「遺留下的指紋：松本清張與臺灣推理小說特展」。

曾是讓人羨慕的異國鴛鴦 日本母女慘遭巴西丈夫亂刀砍死

日本發生一起兇殺案件。一位名為荒牧愛美的29歲女性，日前和她三歲的女兒被發現陳屍家中，兩人身上都各有十幾處的刀傷，荒牧臉上還有遭到毆打的痕跡。警方推定荒牧的巴西籍丈夫羅伯森（Barbosa Anderson Robson）涉嫌重大，然而由於發覺的時機過晚，嫌犯目前已經逃離日本。

男友愛打腫臉請客卻要她付錢 還嗆：妳剛加薪比較有錢

男女朋友交往時，究竟應該AA制，還是賺得多的人應該付得多呢？國外一名網友的男友，就以「妳賺得比較多」為由要她付錢請吃飯，讓她氣得發文要網友評評理。

教你偷車…起亞、現代竊案暴增300% 抖音等社媒推波助瀾

福斯新聞網(Fox News)5日報導，名稱為「起亞男孩」(Kia Boyz)的惡作劇風潮，2021年開始在社群網站流傳...

南極「末日冰川」岌岌可危 每年2.1公里速度融化退縮

科學家們指出，有「末日冰川」之稱的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）有可能在未來幾年內迅速消融，加劇人們...

前妻另結新歡妒火中燒 狠心爸餵毒乳酪殺2子女自己輕生未遂

成年人之間感情破裂，身為爸爸的男子竟因妒忌心殺害子女！玻利維亞先前發生極悲慘的命案，一名37歲的離婚男子因不滿前妻另結新歡，心生妒忌下，竟餵2名親生年幼子女吃下有毒乳酪，待他們死亡後，自己也吃下毒乳酪企圖自殺，但因難敵突如奇來的胃痙攣報警求助。狠心爸爸事後承認毒殺一對子女，被重判入獄60年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。