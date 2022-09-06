前妻另結新歡妒火中燒 狠心爸餵毒乳酪殺2子女自己輕生未遂

成年人之間感情破裂，身為爸爸的男子竟因妒忌心殺害子女！玻利維亞先前發生極悲慘的命案，一名37歲的離婚男子因不滿前妻另結新歡，心生妒忌下，竟餵2名親生年幼子女吃下有毒乳酪，待他們死亡後，自己也吃下毒乳酪企圖自殺，但因難敵突如奇來的胃痙攣報警求助。狠心爸爸事後承認毒殺一對子女，被重判入獄60年。

這宗慘劇發生在今年3月，居於玻利維亞拉巴斯市（La Paz）的37歲男子，向前妻表示想帶4歲兒子及7歲女兒外出買鞋，借故將他們接回家。其間，父親將殺蟲劑注入乳酪，再將毒乳酪餵給2子女吃，待確認他們倒地死亡後，他自己也吃下這些毒乳酪，但不久胃部劇痛，他受不了胃痙攣而走到警署求助，隨即送院急救。

男子急救後在深切治療部住了數星期才出院，他康復後向調查人員坦認毒殺2名子女，而自己則想尋死，欲與子女同歸於盡。談到行凶動機，男子稱是因知道前妻有新男友，一怒之下才會犯案，事後為自己的衝動行為向家人道歉，他早前因重大謀殺罪成，被重判入獄60年。

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文章授權轉載自《香港01》