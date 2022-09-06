快訊

被網戰翻！「在台灣沒吃過海鮮」全文曝光 楊丞琳這樣說

正好垃圾車經過！找不到永和弟頭顱 警：哥拉行李箱又丟2袋垃圾

中秋烤肉地雷食材曝光 全場點名這幾樣「根本是來亂的」

前妻另結新歡妒火中燒 狠心爸餵毒乳酪殺2子女自己輕生未遂

香港01／ 喬納森
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

成年人之間感情破裂，身為爸爸的男子竟因妒忌心殺害子女！玻利維亞先前發生極悲慘的命案，一名37歲的離婚男子因不滿前妻另結新歡，心生妒忌下，竟餵2名親生年幼子女吃下有毒乳酪，待他們死亡後，自己也吃下毒乳酪企圖自殺，但因難敵突如奇來的胃痙攣報警求助。狠心爸爸事後承認毒殺一對子女，被重判入獄60年。

這宗慘劇發生在今年3月，居於玻利維亞拉巴斯市（La Paz）的37歲男子，向前妻表示想帶4歲兒子及7歲女兒外出買鞋，借故將他們接回家。其間，父親將殺蟲劑注入乳酪，再將毒乳酪餵給2子女吃，待確認他們倒地死亡後，他自己也吃下這些毒乳酪，但不久胃部劇痛，他受不了胃痙攣而走到警署求助，隨即送院急救。

男子急救後在深切治療部住了數星期才出院，他康復後向調查人員坦認毒殺2名子女，而自己則想尋死，欲與子女同歸於盡。談到行凶動機，男子稱是因知道前妻有新男友，一怒之下才會犯案，事後為自己的衝動行為向家人道歉，他早前因重大謀殺罪成，被重判入獄60年。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

痛下殺手！目擊14歲女險被強姦　印單親媽怒斬男友陰莖：不後悔！

天網恢恢！智能手錶移動紀錄揭美漢冷血殺妻真相　背後原因極心寒

文章授權轉載自《香港01》

玻利維亞 命案

相關新聞

小說家的真相辦案？松本清張「日本社會派推理」與GHQ記憶

2022年是日本推理作家松本清張逝世的第30週年，7月底台日的藝文館舍如國立台灣文學館、日本北九州松本清張紀念館、臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心，共同舉辦了「遺留下的指紋：松本清張與臺灣推理小說特展」。

曾是讓人羨慕的異國鴛鴦 日本母女慘遭巴西丈夫亂刀砍死

日本發生一起兇殺案件。一位名為荒牧愛美的29歲女性，日前和她三歲的女兒被發現陳屍家中，兩人身上都各有十幾處的刀傷，荒牧臉上還有遭到毆打的痕跡。警方推定荒牧的巴西籍丈夫羅伯森（Barbosa Anderson Robson）涉嫌重大，然而由於發覺的時機過晚，嫌犯目前已經逃離日本。

教你偷車…起亞、現代竊案暴增300% 抖音等社媒推波助瀾

福斯新聞網(Fox News)5日報導，名稱為「起亞男孩」(Kia Boyz)的惡作劇風潮，2021年開始在社群網站流傳...

前妻另結新歡妒火中燒 狠心爸餵毒乳酪殺2子女自己輕生未遂

成年人之間感情破裂，身為爸爸的男子竟因妒忌心殺害子女！玻利維亞先前發生極悲慘的命案，一名37歲的離婚男子因不滿前妻另結新歡，心生妒忌下，竟餵2名親生年幼子女吃下有毒乳酪，待他們死亡後，自己也吃下毒乳酪企圖自殺，但因難敵突如奇來的胃痙攣報警求助。狠心爸爸事後承認毒殺一對子女，被重判入獄60年。

加國驚爆連續殺人 10死15傷 2嫌仍在逃

加拿大原住民「詹姆士史密斯克里部落國」社區以及薩克其萬省小鎮韋爾登，四日驚傳歹徒持刀連續殺人，至少造成十人死亡，十五人受...

日媒：3華人留學生疑嫖妓惡意播愛滋病毒 東京恐已逾1000人感染

日本發生疑惡意傳播愛滋病事件。日本傳媒引述在東京池袋風俗店（風月場所）工作的女子控訴，3名華人留學生明知自己有愛滋病病毒（HIV），仍特意與多名女子進行無套性行為，以把病毒傳染他人，而被傳染的女子之後已接客，導致超過1000人恐有感染愛滋病病毒風險。不過，日本官方暫未有回應事件，有網民亦質疑事件真偽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。