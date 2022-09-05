日媒：3華人留學生疑嫖妓惡意播愛滋病毒 東京恐已逾1000人感染

日本發生疑惡意傳播愛滋病事件。日本傳媒引述在東京池袋風俗店（風月場所）工作的女子控訴，3名華人留學生明知自己有愛滋病病毒（HIV），仍特意與多名女子進行無套性行為，以把病毒傳染他人，而被傳染的女子之後已接客，導致超過1000人恐有感染愛滋病病毒風險。不過，日本官方暫未有回應事件，有網民亦質疑事件真偽。

據日本媒體講談社的《現代ビジネス》報道，今年1月起，23歲的「凱倫（化名）」多次接待1名26歲、來自中國的袁姓男子，他是東京某知名私立大學的研究生，其間要求「凱倫」無套性交，付錢亦相當爽快，沒想到是噩夢的開始。

到今年6月，「凱倫」發現自己的淋巴腺異常腫大，還出現了感冒症狀，本以為感染了新冠病毒，但檢測呈陰性，服用感冒藥後症狀亦消失，惟到7月例行性病檢測，竟檢測出愛滋病病毒，才知道之前出現的症狀是感染愛滋病病毒的早期症狀。更甚者，與「凱倫」在同一風俗店工作的另外2名受歡迎女孩也中招。

1間風俗店內竟有3名女孩同時感染愛滋病病毒的情況實在太離奇，店舖調查後，發現她們3人都有共通點，包括「很受歡迎」、今年初被3名中國男性以每周1次頻率點名招待、涉事中國顧客的要求都非常相似，例如口交吞下精液等，認為3名中國男性嫌疑最大，於是設圈套向3名男子派發1萬日圓「消費抵用券」，當中袁男「上鉤」再度光顧。

報道指，在店內逼問下，袁男承認他們3人都是「雙性戀」，每個月都會與多名東南亞各地留學生舉辦「亂交派對」，後來感染了愛滋病病毒，但又無法抑制性慾，於是到風俗店光顧，更明言由於研究生畢業後就要回國，而國內沒有好的風俗店，故大玩特玩。他續說，既然自己已感染了愛滋病病毒，「我們無能為力」，於是乾脆多傳染一些日本人。

據報道，3人會選擇長相好、人氣高，以及為了賺錢願意接受無套性交的女子，而且要連續性交數個月，以確保對方感染愛滋病病毒。而在檢查出感染愛滋病病毒前，3名女孩共接客逾1000人，意味這些人都可能有感染愛滋病病毒風險。

明知自己感染了愛滋病病毒卻惡意傳染他人是罪行，2017年義大利就有男子隱瞞自己感染愛滋病病毒，故意與50多名女性發生性關係並感染了32人，最終被判囚24年。不過，由於「凱倫」她們本身涉犯提供非法服務罪，故難以與警方或律師協商。

日本官方暫未有回應相關報道是否真有其事，亦不知警方會否介入調查，但日本網民對事件反應極大，有人質疑事件真偽，亦有人恐懼如真有其事，曾嫖妓者未必肯測檢病毒，恐令感染人數幾何級數上升。有網民狠斥不論是任何人，如明知自己帶病毒仍刻意傳播，即等同「謀殺」，認為必需嚴懲。

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文章授權轉載自《香港01》