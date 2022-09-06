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曾是讓人羨慕的異國鴛鴦 日本母女慘遭巴西丈夫亂刀砍死

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太（右）和巴西籍男子（中）結婚，未料母女近日卻慘遭殺害。圖擷取自youtube
一位日本太太（右）和巴西籍男子（中）結婚，未料母女近日卻慘遭殺害。圖擷取自youtube

日本發生一起兇殺案件。一位名為荒牧愛美的29歲女性，日前和她三歲的女兒被發現陳屍家中，兩人身上都各有十幾處的刀傷，荒牧臉上還有遭到毆打的痕跡。警方推定荒牧的巴西籍丈夫羅伯森（Barbosa Anderson Robson）涉嫌重大，然而由於發覺的時機過晚，嫌犯目前已經逃離日本。

根據日本媒體「文春Online」報導，這起事件發生在大阪府堺市東區。警方推斷死亡日期大約落在8月21日。24日荒牧的父親向警方報案，表示這兩天一直聯絡不上女兒，才在搜查下讓事情曝光。然而羅伯森在案發之後，隨即向職場請了2週的假，等到警方發現遺體時，羅伯森已經逃離日本了。

報導指出，荒牧過去曾有國外留學的經驗，不只精通英語，甚至也能用羅伯森的母語葡萄牙話和他交談。兩人過去經常在社群網站上曬恩愛照，由於雙方都是俊男美女，因此在旁人的眼中，他們是一對令人稱羨的異國情侶。

然而有不具名親友表示，羅伯森其實是一位身上有著骷髏、龍圖案刺青，曾經在酒吧裡喝醉鬧事的人。荒牧在結婚之後，也曾經訴苦表示老公平時過於嚴厲，讓她感到吃不消，甚至還考慮過要不要離婚。然而如今卻成為命案悲劇，令人不勝唏噓。

日本 命案 大阪

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