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涼感貼布、冷卻衣物 日本抗暑花招多

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
日本熱浪頻傳，個人降溫法成為該國民眾的首選，包括手持風扇、冷感貼布、冷凍噴霧與內置電風扇的冷卻衣物。（網路截圖）
日本熱浪頻傳，個人降溫法成為該國民眾的首選，包括手持風扇、冷感貼布、冷凍噴霧與內置電風扇的冷卻衣物。（網路截圖）

日本各地熱浪飆出高溫，日本民眾找涼感有方法！日本因為氣候變遷與熱島效應，都市地區紛紛創下破紀錄高溫，民眾開冷氣的需求也暴增，導致該國電力供應愈來愈吃緊。現在，省電的個人降溫法成為該國民眾的首選，包括手持風扇、冷感貼布、冷凍噴霧與內置電風扇的冷卻衣物。

熱島效應 加劇高溫

世界各地都出現驚人熱浪，多國都創下破紀錄的高溫。其中，不少水泥建築林立的大都市更出現了「熱島效應」，意味著柏油路蓄積熱能、高樓阻擋風的流動，再加上空調設備排出的熱空氣，都讓都市高溫令人難以忍受。

BBC》報導，日本東京更如同一團火球，近期更連續7日出現35度以上的高溫。日本氣象專家指出，東京溫度在過去一個世紀中上升了3度，與全球暖化與熱島效應習習相關。他強調，冷氣成為許多人的救命稻草，但卻進一步推升熱島效益，成為惡性循環，也造成該國電力供應告急的狀況。

由於日本停機中的核電機組遲未重啟，加上老舊火力發電廠相繼停機或除役，導致電力供應吃緊，又碰上熱量推升用電量。政府也趕緊跳出來向民眾呼籲，將冷氣溫度固定在攝氏28度、隨手關閉用不到的燈光等，做到節約用電節省能源。

找涼感、有妙方

BBC》報導，隨著日本電力愈來愈吃緊，該國民眾也想出省電又降溫的個人降溫妙方。自今年6月以來，日本遮陽傘、冷感貼布等產品的銷售額出現爆炸性的成長，甚至出現給嬰兒、老人與狗專用的降溫設備。

其中，冷卻服飾成為許多人的首選，服飾上有小型的內置風扇，並附上冷卻裝置，重量更指有590公克。此類衣物成為許多需要在豔陽底下工作民眾的首選。

昭和商會致力於開發冷卻衣物，該企業產品開發主管加藤仁德表示，目前此類服飾最大的問題，在於因為要維持衣物的輕便，供電的電池只有如手機般的大小，只能持續運作3.5個小時。

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