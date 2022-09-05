租飛機要撒父親骨灰圓遺願 孝兒卻不幸墜機亡

美國一名58歲男子賽門斯基（Lee Cemensky）租了一台飛機，要從天撒下父親的骨灰，為父親完成最後的夢想，不料卻不幸失事喪生。

根據《鏡報》報導，空中急救部門接到救援通報時，賽門斯基預計在這趟緬懷飛行中，撒下父親的骨灰，但起飛兩小時後，都未抵達目的地，空中救援部門緊急出發搜救。

根據美國聯邦航空局的事故報看，來自美國中北部明尼蘇達州的賽門斯基失事前，試圖在空中撒下父親的骨灰，而它所駕駛的這輛飛機在要落地時墜毀，但墜毀原因為何仍在調查中。而賽門斯基被發現卡在林木繁盛的樹上，現場宣告不治。

這架被命名為「天鵝」的輕航機，網站上說明是架兩棲型超輕飛機，可以鳥瞰湖泊與大地，並能從水面起飛及輕輕降落在水面上。

賽門斯基的意外失事原因仍在調查中，而他身後留下妻子、一子一女、4個孫子及五個曾孫；而賽門斯基的爸爸則是在8月7日時於家中離世。