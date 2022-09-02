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技術問題排除 NASA登月火箭3日有望順利發射

中央社／ 佛州甘迺迪太空中心2日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）預計3日二度試射巨型登月火箭。法新社
美國國家航空暨太空總署（NASA）預計3日二度試射巨型登月火箭。法新社

美國國家航空暨太空總署（NASA）預計3日二度試射巨型登月火箭。由於氣象預報當天是好天氣，加上本週稍早首次試射發生的技術問題已排除，都有利火箭順利升空。

法新社報導，這項無人飛行測試任務名為「阿提米絲1號」（Artemis-1）。NASA花了超過10年的時間，研發出世界上最強的「太空發射系統」（SpaceLaunch System，SLS）登月火箭，將在3日首度發射升空。

這枚火箭將從美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，預定時間是當地3日下午2時17分（格林威治時間3日18時17分）。若有必要，最長可能延後2小時升空。

根據1日晚間的氣象預測，預定試射時段有60%機率是好天氣。氣象預測分析師勞文（Melody Lovin）在一場記者會上表示，天氣看來將不錯，應該不會出現意外插曲。

NASA在29日第一次嘗試發射這枚登月火箭，但因為技術問題在最後一刻取消。之後NASA嘗試排除障礙，火箭的計畫負責人霍尼卡特（John Honeycutt）1日表示，當時以為火箭4具引擎當中的1具過熱，結果是感應器不良造成的讀數問題，未來會忽略掉錯誤訊息。

此外，火箭燃料槽的一處外洩也已補好。發射計畫總監布萊克維爾-湯普森（Charlie Blackwell-Thompson）表示：「我們找到了我們認為的外洩源頭，並且已加以修補。」

阿提米絲任務的負責人沙拉芬（Mike Sarafin）則說：「我們無法保證3日一定能發射成功，但我們會試一試。」

如果發射順利，固定在火箭上方的獵戶座（Orion）太空船將在太空停留37天，從距離月球表面約100公里的軌道繞行月球。

最快在2025年，獵戶座太空船就能載送太空人再度登上月球，這將包括第一位登月的女太空人和第一位登月的非白人太空人。

阿提米絲是以希臘神話中太陽神阿波羅（Apollo）的孿生姐姐命名。阿波羅計畫是NASA的第一次登月任務。NASA希望藉由阿提米絲這項新的旗艦計畫來測試新科技，目標是有朝一日把人類送上火星。

太空人 火箭 NASA

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