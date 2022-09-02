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台灣與印度合作新篇章 永續智慧城市實驗室揭牌

中央社／ 新德里2日專電
中正大學資訊長熊博安（左3）、資工系教授柯仁松（左2）以及駐印度代表處科技組組長王金燦（左4）與印度吉特卡拉大學校方人員，2日為「台印度永續智慧城市研究實驗室」揭牌。圖／中央社（中正大學提供）
中正大學資訊長熊博安（左3）、資工系教授柯仁松（左2）以及駐印度代表處科技組組長王金燦（左4）與印度吉特卡拉大學校方人員，2日為「台印度永續智慧城市研究實驗室」揭牌。圖／中央社（中正大學提供）

中正大學印度吉特卡拉大學共同成立的「台印度永續智慧城市研究實驗室」今天揭牌，未來將鏈結台灣與印度雙邊的研究能量，共同推動跨國永續智慧城市的數據分析與應用。

國立中正大學2018年在當時科技部的補助下，在印度創立「台灣印度人工智慧海外科研中心」，以促進雙邊產官學研合作和人才培育。這所中心今天與吉特卡拉大學共同成立永續智慧城市研究實驗室。

實驗室設於吉特卡拉大學（Chitkara University）校園內，距印度首都德里約250公里；這也是科技部改制為國家科學及技術委員會之後，在印度的首個實驗室剪綵儀式。

上午，中正大學資訊長熊博安偕同資工系教授柯仁松，一同在吉特卡拉大學與駐印度代表處科技組組長王金燦、吉特卡拉大學創辦人吉特卡拉（MadhuChitkara）、校長曼崔（Archana Mantri）等人，共同揭牌。

中華民國駐印度代表葛葆萱在視訊致詞中表示，印度總理莫迪在2015年宣布要打造100座智慧城市，而吉特卡拉大學所在的昌迪加爾（Chandigarh）是入選城市之一，基礎建設規劃完善，積極投入智慧交通和智慧照明系統的發展。

他補充，台灣於2018年也啟動了智慧城市政策，要打造移居、永續和創新的城市，預估在2023年之前，將投入更多預算於交通運輸及智慧票務系統的建設。

葛葆萱期許實驗室的成立，能讓台灣與印度在產官學研智慧交通的技術合作上，激盪出新火花。

熊博安說明，未來雙邊合作主要將聚焦於智慧交通與環境保護這兩個應用領域。

他表示，印度與台灣的場域差異性較大，相關資料的收集，可使AI模型訓練更完備，印度未來可作為台灣國家型AI 2.0計畫的國際應用場域。

此次合作集結了台灣的中正大學、雲林科技大學及台東大學等8個跨領域專家的團隊，將把關鍵前瞻AI科技應用於印度的實驗場域，協助解決當地長期面臨的空氣與水質污染及交通壅塞問題，深化台印兩國的友好關係。

印度 中正大學

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