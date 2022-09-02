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剛辦完結婚典禮回家續攤 隔天新郎「口吐白沫」身亡新娘也送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
奈及利亞一對夫妻才剛辦完結婚典禮，隔天兩人及賓客卻被發現在家中昏迷不醒。圖擷取自THE SUN
奈及利亞一對夫妻才剛辦完結婚典禮，隔天兩人及賓客卻被發現在家中昏迷不醒。圖擷取自THE SUN

位於西非奈及利亞近來發生一起案件。一對新婚夫婦和賓客10幾人，在婚禮結束後續攤慶祝，隔天卻被發現一行人昏迷且口吐白沫，其中更有數人送醫不治，使得本應一場結婚喜劇，結果卻釀成悲劇。

根據韓國媒體「中央日報日文版」報導，這起事件發生在奈及利亞南部的埃努古市。上個月26日，新郎迪艾克（Obinna Dieke）和新娘奈貝琪（Nebechi）舉行婚宴。在婚宴結束後，新郎、新娘和其家族成員共14人，則移動到新郎的家中繼續慶祝，並留宿在該宅邸內。

然而就在隔天，其他人發現住宅內沒有任何動靜，察覺到異樣狀況下決定強行破門闖入，卻發現一行人呈現意識昏迷、口吐白沫的狀態。儘管立刻將在場人員送醫急救，但是包含新郎在內的6人已經不治身亡，新娘在內的8人狀況也不樂觀。

報導指出，雖然一度以為事故有可能是食物中毒所引起，不過警察在瞭解情況後，推測起因很可能是攜帶型發電機導致的一氧化碳中毒。據消息指稱，攜帶型發電機會產生致命的一氧化碳瓦斯，但是新婚夫婦卻因為下雨的關係，將發電機帶到室內，並就這樣喝酒後就寢，才會造成死亡悲劇發生。至於詳細的案發過程，則還有待當地警方進一步的解剖搜查。

奈及利亞 一氧化碳中毒 西非

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