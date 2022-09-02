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反客為主！2名澳洲女子遊峇里反串做按摩女 姨姨變客人 網友：好有愛

香港01／ 撰文：喬納森
2名來自澳洲的女遊客忽發其想，與在海灘工作的按摩女子對調角色，讓對方感受一下當遊客的感覺，獲網民大讚「實在太讚了，你們做得好！」。（影片截圖）
2名來自澳洲的女遊客忽發其想，與在海灘工作的按摩女子對調角色，讓對方感受一下當遊客的感覺，獲網民大讚「實在太讚了，你們做得好！」。（影片截圖）

峇里一向是遊客天堂，近期遊客開始回歸，盡情享受陽光與海灘，加上即場的按摩服務，真是一流享受！有2名來自澳洲的女遊客卻忽發其想要「反客為主」，與在海灘工作的按摩女子對調角色，2女替對方按摩兼請食雪糕，讓這名姨姨感受一下當遊客的感覺。這個有趣的過程被拍下，影片在網絡上瘋傳，有網民大讚2女「實在太讚了，你們做得好！」。

近日網上瘋傳1段影片，2名澳洲女子到峇里遊玩，遇上在當地海灘上專替旅客按摩的女子尼奧曼（Nyoman），這個組合誰都會以為是遊客光顧尼奧曼的按摩服務，原該是十分尋常。可是，原來她們的角色卻對調了。

影片見到尼奧曼坐在沙灘上的太陽椅，由2名澳洲女遊客替她按摩，1人從後在按尼奧曼的肩背部，另1人則仿傚尼奧曼的手法替她按腳，而2女更買了1個甜筒雪糕杯給尼奧曼享用，讓她親身感受當遊客的逍遙自在感覺。尼奧曼則一臉滿足，看出她也十分享受2人提供的「服務」。

不少網民在發布影片的社交平台下留言，「真是十分讚，你們做得好！」、「你們做了很美好的事，做得好！」、「只是簡簡單單的行動，便可令他人快樂！」，紛紛大讚2名澳女的舉動好有愛。

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文章授權轉載自《香港01》

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