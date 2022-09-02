快訊

槍手身份曝光「就只要他們倆留下」桃園兩男遭行刑式槍殺亡

校園情侶情殺！男友起妒心狠砍十多刀 甜美女大生摔下四樓倒臥血泊亡

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本關西的女大學生，近日遭到男友持刀刺殺身亡。圖擷取自youtube
一位日本關西的女大學生，近日遭到男友持刀刺殺身亡。圖擷取自youtube

日本關西近來發生一起兇殺案件。一位名為大田夏瑚的20歲女大學生，在夜間遭到另一位23歲男子，也是其交往對象的山本巧次郎持刀刺殺，死時身上有多處嚴重刀傷，令人不寒而慄。

根據日本媒體「文春Online」報導，這起案件發生在26日晚間。警方調查後，確認大田身上有多達十幾處刀傷，且有的傷口直達心臟及肺部，造成她失血過多身亡。而在案發之前，大田疑似就為了躲避兇手山本的攻擊，從四樓住處一躍而下，因此也有骨折的現象。在她摔落著地的馬路上，也有疑似血液的痕跡。

報導指出，兩人是就讀同間大學的情侶。然而在交往初期雖然沒什麼異樣，但隨著時間進展，山本的行為舉止也變得越來越古怪。嫉妒心強的山本，經常一不順心就對大田大吼大叫，困擾的大田也多次向朋友訴苦。

身亡的大田夏瑚就讀於大阪物療大學，不僅容貌出眾，且為了成為醫院的診療放射線技師，每次上課都坐在最前排，並經常積極發問，還曾被學校專訪並公布在網站上。原先將邁入大三後半學期的她，理應也將開始進入10週間的實習階段，持續往自己的夢想邁進一大步，如今卻香消玉損，令人不勝唏噓。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

大阪 情侶

延伸閱讀

日本再傳亂交趴！34歲醫師嫖女高中生被捕 喊冤「不知她未成年」

遺體成塊被丟在多處 「福岡OL分屍遺棄案」高懸12年未偵破

人氣男師稱「會有興奮快感」 當眾露內褲、尿在女高中生腳踏車上被逮　

母堅持吃全素 一歲半嬰兒「瘦到剩8公斤」營養失調亡

相關新聞

親愛的「尹核關」們：南韓執政黨內亂實錄

南韓保守派執政黨國民力量陷入「內亂」。連續3個月，與尹錫悅總統親近的黨內人士，和黨魁李俊錫爆發衝突。李俊錫遭揭發9年前接受「性招待」疑雲，國民力量召開倫理委員會，宣布中止李的黨員權限半年。黨內大老更趁機宣布組成過渡時期委員會，力圖排除李「復權」，李則向法院提出假處分並獲採納，緊張情勢至今未見緩解。

反客為主！2名澳洲女子遊峇里反串做按摩女 姨姨變客人 網友：好有愛

峇里一向是遊客天堂，近期遊客開始回歸，盡情享受陽光與海灘，加上即場的按摩服務，真是一流享受！有2名來自澳洲的女遊客卻忽發其想要「反客為主」，與在海灘工作的按摩女子對調角色，2女替對方按摩兼請食雪糕，讓這名姨姨感受一下當遊客的感覺。這個有趣的過程被拍下，影片在網絡上瘋傳，有網民大讚2女「實在太讚了，你們做得好！」。

校園情侶情殺！男友起妒心狠砍十多刀 甜美女大生摔下四樓倒臥血泊亡

日本關西近來發生一起兇殺案件。一位名為大田夏瑚的20歲女大學生，在夜間遭到另一位23歲男子，也是其交往對象的山本巧次郎持刀刺殺，死時身上有多處嚴重刀傷，令人不寒而慄。

影／傻老公送生日禮物「烏鴉在屋內狂飛」 她被嚇得連飆髒話

國外一位「好先生」，為了要慶祝妻子生日，為妻子準備了超特別的生日禮物，結果卻讓妻子回家後尖叫連連。

母游泳癲癇發作險溺斃 10歲兒跳水緊急救援獲讚小英雄

眼見親人處於生死存亡的危急關頭，成年人也未必能保持鎮定，但這名10歲男童就冷靜英勇地救媽媽一命。美國1名患有癲癇的女子在自家泳池游泳時突然病發，四肢失控抽搐，臉朝下淹於水中，險些溺斃。幸10歲兒子及時發現異樣，即時「帥氣俐落」地跳入池中，把媽媽托起令她面朝水面逃過死劫。事發片段曝光後瘋傳，各界都誇讚男童是小英雄，當地警方更特別頒發獎狀去嘉許他。

這人竟是三宅一生的貴人！日裔美籍藝術家的身分困境

一個人，倘若能在年輕時就遇到對自己往後一生的道路產生極其重要影響的啟發者，那無疑是相當幸運。今年（2022）8月因肝癌辭世的服裝設計師三宅一生（Issey Miyake, 1938-2022），經常在各種媒體場合提到的日裔美籍藝術家野口勇（Isamu Noguchi, 1904-1988），便屬這樣的先鋒人物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。