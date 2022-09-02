校園情侶情殺！男友起妒心狠砍十多刀 甜美女大生摔下四樓倒臥血泊亡

日本關西近來發生一起兇殺案件。一位名為大田夏瑚的20歲女大學生，在夜間遭到另一位23歲男子，也是其交往對象的山本巧次郎持刀刺殺，死時身上有多處嚴重刀傷，令人不寒而慄。

根據日本媒體「文春Online」報導，這起案件發生在26日晚間。警方調查後，確認大田身上有多達十幾處刀傷，且有的傷口直達心臟及肺部，造成她失血過多身亡。而在案發之前，大田疑似就為了躲避兇手山本的攻擊，從四樓住處一躍而下，因此也有骨折的現象。在她摔落著地的馬路上，也有疑似血液的痕跡。

報導指出，兩人是就讀同間大學的情侶。然而在交往初期雖然沒什麼異樣，但隨著時間進展，山本的行為舉止也變得越來越古怪。嫉妒心強的山本，經常一不順心就對大田大吼大叫，困擾的大田也多次向朋友訴苦。

身亡的大田夏瑚就讀於大阪物療大學，不僅容貌出眾，且為了成為醫院的診療放射線技師，每次上課都坐在最前排，並經常積極發問，還曾被學校專訪並公布在網站上。原先將邁入大三後半學期的她，理應也將開始進入10週間的實習階段，持續往自己的夢想邁進一大步，如今卻香消玉損，令人不勝唏噓。

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