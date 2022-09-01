快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

女地勤頭髮纏住行李輸送帶 頭皮遭撕裂重傷死亡

聯合新聞網／ 綜合報導
湯姆森在機場裝卸行李時，因為頭髮卡進輸送帶意外身亡。圖擷自死者臉書
湯姆森在機場裝卸行李時，因為頭髮卡進輸送帶意外身亡。圖擷自死者臉書

美國機場發生駭人意外。一名26歲地勤人員在搬運行李時，頭髮意外卡到輸送帶，女子反應不及，頭皮被扯下導致傷重不治。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲的湯普森（Jermani Thompson）在紐奧良機場擔任地勤人員，負責在停機坪裝卸行李。8月30日當天晚間10點左右，湯普森在機場停機坪裝卸邊疆航空（Frontier Airlines）班機所卸下的行李，頭髮卻意外卡進行李輸送帶，導致頭皮遭扯下，緊急送醫後仍宣告不治。

事故發生後，邊疆航空取消周三早上的一趟航班，不過其他航班都照原訂計畫飛行。邊疆航空發言人也在聲明中表示，對於處理地勤業務的團隊夥伴不幸去世感到十分不捨，向家屬致上最深切的哀悼之意，並表示會全力協助家屬治喪。

湯普森的家人對於失去湯普森也感到十分難過。她的媽媽傷心的表示，每個人都很愛湯普森，「她是我的寶貝女兒」，但直到現在仍不敢相信女兒就這樣過世了。

機場 地勤

延伸閱讀

本要喝果汁 療養院誤餵洗碗精害老婦身亡

男求婚被拒「破窗潑煤油」 19歲印度少女遭縱火燒死

影／女子街頭拉扯…紐約警一拳重擊打臉撞地 網全炸鍋

交易所退款誤匯3億 姐妹花把錢分家人亂花還買豪宅下場慘

相關新聞

西班牙下「拳頭大冰雹」釀50傷！1歲女童遭砸中頭部亡

西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）近日下起冰雹雨，冰雹直徑甚至長達10公分，創下近20年來最大冰雹紀錄，而一名20個...

親愛的「尹核關」們：南韓執政黨內亂實錄

南韓保守派執政黨國民力量陷入「內亂」。連續3個月，與尹錫悅總統親近的黨內人士，和黨魁李俊錫爆發衝突。李俊錫遭揭發9年前接受「性招待」疑雲，國民力量召開倫理委員會，宣布中止李的黨員權限半年。黨內大老更趁機宣布組成過渡時期委員會，力圖排除李「復權」，李則向法院提出假處分並獲採納，緊張情勢至今未見緩解。

加密幣交易平台誤轉近2.2億元給客戶 竟7個月後才察覺

商業內幕與澳洲特別廣播服務公司（SBS）8月31日報導，全球最大加密幣交易平台之一的Crypto.com不慎轉帳近澳幣1...

這人竟是三宅一生的貴人！日裔美籍藝術家的身分困境

一個人，倘若能在年輕時就遇到對自己往後一生的道路產生極其重要影響的啟發者，那無疑是相當幸運。今年（2022）8月因肝癌辭世的服裝設計師三宅一生（Issey Miyake, 1938-2022），經常在各種媒體場合提到的日裔美籍藝術家野口勇（Isamu Noguchi, 1904-1988），便屬這樣的先鋒人物。

女地勤頭髮纏住行李輸送帶 頭皮遭撕裂重傷死亡

美國機場發生駭人意外。一名26歲地勤人員在搬運行李時，頭髮意外卡到輸送帶，女子反應不及，頭皮被扯下導致傷重不治。

嫌隙未解？黛妃逝世25年 威廉哈利缺席官方活動 各自悼念

英國黛安娜王妃逝世25周年，悼念者31日聚集在她當年於巴黎發生車禍喪生的地點獻上鮮花，並且留下記念她的卡片等訊息。而黛妃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。