女地勤頭髮纏住行李輸送帶 頭皮遭撕裂重傷死亡

美國機場發生駭人意外。一名26歲地勤人員在搬運行李時，頭髮意外卡到輸送帶，女子反應不及，頭皮被扯下導致傷重不治。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲的湯普森（Jermani Thompson）在紐奧良機場擔任地勤人員，負責在停機坪裝卸行李。8月30日當天晚間10點左右，湯普森在機場停機坪裝卸邊疆航空（Frontier Airlines）班機所卸下的行李，頭髮卻意外卡進行李輸送帶，導致頭皮遭扯下，緊急送醫後仍宣告不治。

事故發生後，邊疆航空取消周三早上的一趟航班，不過其他航班都照原訂計畫飛行。邊疆航空發言人也在聲明中表示，對於處理地勤業務的團隊夥伴不幸去世感到十分不捨，向家屬致上最深切的哀悼之意，並表示會全力協助家屬治喪。

湯普森的家人對於失去湯普森也感到十分難過。她的媽媽傷心的表示，每個人都很愛湯普森，「她是我的寶貝女兒」，但直到現在仍不敢相信女兒就這樣過世了。