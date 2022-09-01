快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅遊業復甦 法國、希臘搶先重返疫情前

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
疫情年漸過，各地觀光勝地開始搶收觀光財，盼回到疫情前的水準。(photo from wikimedia)
疫情年漸過，各地觀光勝地開始搶收觀光財，盼回到疫情前的水準。(photo from wikimedia)

今年疫情下的旅遊業迎來顯著復甦！全球各大旅遊收益都傳捷報。法國媒體今年點出「報復性旅遊」一詞點睛，旅遊業想把握被疫情限制的時光，在大部分景點放寬防疫限制、加上歐元疲軟，希望收入回到疫情前水準。擁有海灘、夏日的希臘、賽普勒斯等國也都迎回旺季該有的收入，泰國則計畫推動旅遊簽證延長，劍指下半年搶發觀光財。

各地現報復性旅遊

今年可能會很常聽到「報復性旅遊」（revenge travel）一詞，根據《NZ先鋒報》報導，法國當局最新公布的旅遊收入數據，已經重返疫情前水準，這是源於疫情期間的防疫限制與旅遊中斷，在放寬跨國防疫措施後，遊客會出現把「沒玩到的時間補回來」的想法，加上歐元疲軟，夏季法國旅遊業吸引美國人、英國人與歐盟區遊客的青睞，據悉已比2019年高出10%。

旅遊業市場復甦不僅在法國，全球各大旅遊勝地紛傳「佳績」，據《國家先鋒報》報導，旅遊業作為收入關鍵佔比的希臘情勢被看好，觀光局局長齊齊利亞提到，截至八月底，收入已達150億歐元，按照趨勢，年底收入衝破200億歐元大關應該不難，這即將打破2019年的180億歐元旅遊收入，說明希臘重返疫情前水準。

齊齊利亞補充，雖然有部分會因俄羅斯航空受到制裁、增加了飛往希臘度假的意願與人次，但這股夏日旺季熱潮最少會延續到九月份，希臘更轉打冬季旅遊套餐，盼吸引北歐或德國人在冬季來一場「long stay」，比起在本國遇到能源難題（高緯度歐洲仍缺能源），在希臘待年底不失為好選擇。

求回到疫情前水準

而賽普勒斯當地《媒體》也報導，這個地中海東部島國旅遊業同樣回暖，八月底統計報告指出，今年上半年就寫下8.35億歐元的收入，與去年同期比有大幅成長（增加115.5%、翻倍），雖然不像希臘重返疫情前水準（賽國距離自己2019上半年數據有16.7%的落差），但至少比起淒慘的2020與2021年，漸漸回歸旺季該有的收入。

至於亞洲地區，旅遊勝地泰國也加緊腳步追上，《歐新網》報導，對比疫情年，泰國上半年同期比已經增加169%的遊客數，當局表示，今年目標是1000萬的遊客人次、下半年創造110億美元的收入，故決定從十月起，延長旅遊簽證到一個月，跟賽國類似，短期內追不上疫情前的高水準（泰國2019年遊客人次是創紀錄的四千萬），但都在復甦中。

【更多精采內容，詳見

疫情 希臘 泰國

延伸閱讀

MLB／勇士萊特17勝超前韋蘭德 挑戰傳奇葛拉文大紀錄

俄停供天然氣 6成法國民眾準備節電

和泰集團跨足旅遊業 整合旅運需求擴大MaaS生態圈

炸死普亭首腦女兒 俄公布第2嫌犯：幫忙組裝炸彈

相關新聞

西班牙下「拳頭大冰雹」釀50傷！1歲女童遭砸中頭部亡

西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）近日下起冰雹雨，冰雹直徑甚至長達10公分，創下近20年來最大冰雹紀錄，而一名20個...

親愛的「尹核關」們：南韓執政黨內亂實錄

南韓保守派執政黨國民力量陷入「內亂」。連續3個月，與尹錫悅總統親近的黨內人士，和黨魁李俊錫爆發衝突。李俊錫遭揭發9年前接受「性招待」疑雲，國民力量召開倫理委員會，宣布中止李的黨員權限半年。黨內大老更趁機宣布組成過渡時期委員會，力圖排除李「復權」，李則向法院提出假處分並獲採納，緊張情勢至今未見緩解。

加密幣交易平台誤轉近2.2億元給客戶 竟7個月後才察覺

商業內幕與澳洲特別廣播服務公司（SBS）8月31日報導，全球最大加密幣交易平台之一的Crypto.com不慎轉帳近澳幣1...

女地勤頭髮纏住行李輸送帶 頭皮遭撕裂重傷死亡

美國機場發生駭人意外。一名26歲地勤人員在搬運行李時，頭髮意外卡到輸送帶，女子反應不及，頭皮被扯下導致傷重不治。

嫌隙未解？黛妃逝世25年 威廉哈利缺席官方活動 各自悼念

英國黛安娜王妃逝世25周年，悼念者31日聚集在她當年於巴黎發生車禍喪生的地點獻上鮮花，並且留下記念她的卡片等訊息。而黛妃...

赤棉倖存者治療赤棉受害者 精神科醫師獲「亞洲諾獎」

2022年「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）得主31日揭曉，由治療「赤棉」受害者的柬埔寨精神科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。