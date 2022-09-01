旅遊業復甦 法國、希臘搶先重返疫情前

今年疫情下的旅遊業迎來顯著復甦！全球各大旅遊收益都傳捷報。法國媒體今年點出「報復性旅遊」一詞點睛，旅遊業想把握被疫情限制的時光，在大部分景點放寬防疫限制、加上歐元疲軟，希望收入回到疫情前水準。擁有海灘、夏日的希臘、賽普勒斯等國也都迎回旺季該有的收入，泰國則計畫推動旅遊簽證延長，劍指下半年搶發觀光財。

各地現報復性旅遊

今年可能會很常聽到「報復性旅遊」（revenge travel）一詞，根據《NZ先鋒報》報導，法國當局最新公布的旅遊收入數據，已經重返疫情前水準，這是源於疫情期間的防疫限制與旅遊中斷，在放寬跨國防疫措施後，遊客會出現把「沒玩到的時間補回來」的想法，加上歐元疲軟，夏季法國旅遊業吸引美國人、英國人與歐盟區遊客的青睞，據悉已比2019年高出10%。

旅遊業市場復甦不僅在法國，全球各大旅遊勝地紛傳「佳績」，據《國家先鋒報》報導，旅遊業作為收入關鍵佔比的希臘情勢被看好，觀光局局長齊齊利亞提到，截至八月底，收入已達150億歐元，按照趨勢，年底收入衝破200億歐元大關應該不難，這即將打破2019年的180億歐元旅遊收入，說明希臘重返疫情前水準。

齊齊利亞補充，雖然有部分會因俄羅斯航空受到制裁、增加了飛往希臘度假的意願與人次，但這股夏日旺季熱潮最少會延續到九月份，希臘更轉打冬季旅遊套餐，盼吸引北歐或德國人在冬季來一場「long stay」，比起在本國遇到能源難題（高緯度歐洲仍缺能源），在希臘待年底不失為好選擇。

求回到疫情前水準

而賽普勒斯當地《媒體》也報導，這個地中海東部島國旅遊業同樣回暖，八月底統計報告指出，今年上半年就寫下8.35億歐元的收入，與去年同期比有大幅成長（增加115.5%、翻倍），雖然不像希臘重返疫情前水準（賽國距離自己2019上半年數據有16.7%的落差），但至少比起淒慘的2020與2021年，漸漸回歸旺季該有的收入。

至於亞洲地區，旅遊勝地泰國也加緊腳步追上，《歐新網》報導，對比疫情年，泰國上半年同期比已經增加169%的遊客數，當局表示，今年目標是1000萬的遊客人次、下半年創造110億美元的收入，故決定從十月起，延長旅遊簽證到一個月，跟賽國類似，短期內追不上疫情前的高水準（泰國2019年遊客人次是創紀錄的四千萬），但都在復甦中。

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