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母堅持吃全素 一歲半嬰兒「瘦到剩8公斤」營養失調亡

聯合新聞網／ 綜合報導
一位美國媽媽嚴格奉行素食主義，結果自己18月大的孩子因營養失調去世，其他兩位孩童也都有營養不良的狀況。圖擷取自NEW YORK POST
一位美國媽媽嚴格奉行素食主義，結果自己18月大的孩子因營養失調去世，其他兩位孩童也都有營養不良的狀況。圖擷取自NEW YORK POST

有些人為了某些理念，會採取避免肉類的素食習慣，甚至連牛奶、雞蛋一類的食物也完全不碰。然而這樣的飲食方式，卻不一定適用於所有類型和年齡層的人。近來在國外，就發生一起因堅持吃素而釀成的死亡悲劇。

根據日本媒體「女性自身」報導，美國佛羅里達州的一位38歲媽媽謝拉（Sheila O’Leary），因為讓自己18個月大的孩子營養失調去世，而遭判處終身監禁。報導指出，謝拉和其丈夫都是嚴格的素食主義者，除了一般的肉和魚之外，也完全不吃蛋跟乳製品。

這對夫妻在生下兒子艾茲拉（Ezra）後，即使已經到了離乳食階段，也只餵養母乳給小孩。於是在生下來的18個月後，艾茲拉就因為脫水和營養失衡去世，死時體重只有八公斤，幾乎和7個月大的嬰兒相當，且還有肝臟功能低落，四肢浮腫等症狀。

醫護人員在到達現場後，發現除了艾茲拉以外，該家庭還有分別為3歲及5歲的孩子，而兩人也都身形瘦弱，臉色發青且有黃膽症狀，顯然是因為只吃蔬菜水果的謝拉夫妻兩人，讓小孩子遵循這套飲食模式，所導致的營養不良。

謝拉因為殺人、虐待兒童、加重過失等罪名，在今年6月遭到判刑。其丈夫則還有待司法審判。

殺人 素食者

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