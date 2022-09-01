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跟午餐盒一樣大！NASA儀器成功在火星上「生產氧氣」
一個僅僅只有午餐盒大小的儀器已經在火星上成功生產「可呼吸的氧氣」，相當於完成地球上一棵小樹的功能。
衛報報導，自去年2月以來，「火星氧氣原位資源利用實驗」（Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment，簡稱MOXIE）已經成功從火星富含二氧化碳的大氣中製造氧氣。
延伸得到的成果，研究人員建議在未來人類前往火星前，可以先將放大版的MOXIE發送到火星，並提高到以「數百棵樹的速度」持續產生氧氣。據悉，在每次運行中它都達到每小時生產6克氧氣的目標，類似於地球上一棵普通樹木的生產速度。
此外，在一項研究中得到報告稱「到2021年底，MOXIE能夠在包括白天和夜晚在內的各種大氣條件、火星不同季節的7次實驗中產生氧氣」。研究人員希望在人類到達火星前，該系統就能產生足夠的氧氣來維持所需以及為火箭提供燃料來將人類送回地球。
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