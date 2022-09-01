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交易所退款誤匯3億 姐妹花把錢分家人亂花還買豪宅下場慘

聯合新聞網／ 綜合報導
姐妹倆收到這筆意外之財後，花135萬美元在墨爾本郊區買了一棟豪宅。示意圖。圖片來源／ingimage
姐妹倆收到這筆意外之財後，花135萬美元在墨爾本郊區買了一棟豪宅。示意圖。圖片來源／ingimage

澳洲一名女子意外獲得交易所1040萬美元的退款，不但沒有告知交易所，反而還大肆餽贈親友、花錢買豪宅，如今被交易所告上法庭。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，加密貨幣交易平台Crypto.com本來要在2021年5月將100美元（約3040元台幣）退款至女子帳戶，但卻誤將金額欄輸入成女子帳號，導致退回了10474143美元（約3.18億台幣）。

這名住在墨爾本的女子曼尼維（Thevamanogari Manivel）獲得「意外之財」以後，不但沒有告知交易所，還將這筆錢贈送給女兒、姐姐等六位家庭成員。交易所一直到去年12月才在年度審計時發現錯誤，於是一狀告上法院，連女子的交易銀行聯邦銀行也被列為被告。

本月26日，澳洲維多利亞州最高法院裁定Crypto.com勝訴，下令要女子和所有收受餽贈的家人將款項全數歸還，並且還要支付利息與法律費用。不過這家人在收到這筆錢之後就揮霍無度，曼尼維的姐姐甚至砸下135萬美元（約4104萬台幣）購買豪宅，因此交易所要追回這筆錢恐怕有難度。

Crypto.com要求凍結曼尼維的帳戶，但是當時大部分的錢已經又流進姐姐和其他家人的戶頭內，因此交易所只好再要求法院連姐姐的帳戶一併凍結。現在法院勒令要姐妹將房子賣掉，將收到的所有錢還給交易所，除此之外要支付的利息也高達27,369美元（約83萬台幣）。

墨爾本

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