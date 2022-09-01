男童沙灘上蓋巨大沙堡「鑽進挖隧道」 城堡崩塌遭活埋不治

智利兩名男童在沙灘上蓋沙堡，卻傳出不幸意外，兩位男童蓋出巨大城堡後，試圖挖出隧道，不料沙堡無法支撐後倒榻，將一名11歲男孩埋死。

根據《鏡報》報導，這兩名11歲當地男孩在鄰近智利的茂列區海邊玩耍，合力蓋出一個巨型沙堡，蓋完後想在底下挖出一條隧道，隨著隧道越挖越深，其中一名男孩決定爬進去裡面，把沙子刮乾淨，卻意外讓沙堡倒榻，整個沙堡倒在爬進隧道裡的男孩身上。

由於兩人是獨自跑到海邊，沒有父母陪同，意外發生後，男孩父母被緊急找來海邊，試圖將男孩從沙堆中挖出，而救援隊也收到通報趕到現場。雖然最後將男孩從沙堆裡挖出送醫，但還是現場宣告不治。

當地政府也緊急發出通知，要求沙灘上的救生員若有看到未有家長陪同的小孩，給予更多注意，並向家長宣導孩童在海邊進行各種活動時，應陪同在場，避免憾事再度發生。