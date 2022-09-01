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男求婚被拒「破窗潑煤油」 19歲印度少女遭縱火燒死

聯合新聞網／ 綜合報導
印度少女安琪塔拒絕男子求婚後，遭縱火燒死。圖擷自The Mirror
印度少女安琪塔拒絕男子求婚後，遭縱火燒死。圖擷自The Mirror

印度一名19歲少女安琪塔（Ankita Kumari）因拒絕一名男子求婚，被澆汽油嚴重燒傷，沒多久傷重身亡，警方成立一個特別調查小組，調查安琪塔的死因。

根據《鏡報》報導，上週二（8/23）嫌犯趁安琪塔在睡覺時，從窗戶闖入，將煤油倒在她身上，並點火燒她。

據了解，該男子追求安琪塔，並向她求婚，但安琪塔對這名男子沒有任何好感，根據法院聲明，安琪塔說嫌犯曾打電話威脅她，告訴安琪塔若不跟他說話，將會殺了她。

安琪塔告訴父親自己受到威脅，父親表示會與這名男子家人談談，用完晚餐自己便回房間睡覺。沒想到隔天一早，安琪塔背部感到疼痛，且聞到燒焦味道，當她睜開眼睛時，發現正要逃跑的嫌犯，而火勢開始燃燒，安琪塔則痛苦地尖叫，並跑到父親房間。

安琪塔父母急忙滅掉女兒身上的火勢後，緊急將她送醫，無奈安琪塔因為傷勢過於嚴重，不幸於上週日（28日）逝世。

安琪塔的消息曝光後，不少民間團體也紛紛抗議，認為印度政府應該要正視安琪塔無辜被殺的意外，要求應該替印度女性創造安全的環境。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

印度 家暴

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