NASA公布幻影星系影像 繽紛螺旋臂繞亮藍色核心打轉
根據NASA與歐洲太空總署公布的新照片，天文學家使用哈伯與韋伯太空望遠鏡的觀測畫面，結合出絢麗的新幻影星系影像，捕捉到幻影星系繽紛的螺旋臂從亮藍色核心往外旋轉而出。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，先前稱為M74的幻影星系（Phantom Galaxy）位於雙魚座，是稱為「宏觀螺旋星系」（grand design spiral）的一種螺旋星系，這代表幻影星系有清晰可辨的螺旋臂。從新公布的影像中可看到，幻影星系的螺旋臂從核心往外旋轉而出。
歐洲太空總署（ESA）表示，韋伯太空望遠鏡在幻影星系的螺旋臂中偵測到「緻密的氣體與塵埃細絲」，也拍到幻影星系中心清晰的核星團畫面，沒有被氣體遮蔽。
韋伯太空望遠鏡執行了解恆星形成最初階段的計畫，也使用中紅外線儀器（Mid-InfraRed Instrument）檢視幻影星系。
歐洲太空總署表示，韋伯太空望遠鏡擅於以紅外光波段觀測，哈伯太空望遠鏡則能以紫外線與可見光波段拍到特別清晰的畫面，這使得拍到的幻影星系影像能夠展現恆星形成、特別明亮的HII區域。
法新社報導，韋伯太空望遠鏡拍到的影像顯示，幻影星系亮白色、紅色、粉紅色與淺藍色的灰塵與恆星附屬物，從亮藍色核心周圍往外盤旋而出，在一片漆黑深空中更顯得五彩繽紛。
哈伯太空望遠鏡先前拍過M74影像，捕捉到藍色與粉紅色的螺旋臂，但拍到的核心為鵝黃色。
美國國家航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署指出，幻影星系是「適合天文學家研究螺旋星系起源與結構的星體」。韋伯望遠鏡拍下的照片能助他們一臂之力，以「更深入了解宇宙局部的恆星形成最初階段」，並記錄銀河系附近約19個有恆星形成的星系資訊。
NASA與歐洲太空總署在聲明中表示，天文學家也將能使用幻影星系的影像，「準確指出星系中恆星形成的區域，精確測量星團的質量與年紀，透徹理解在星際太空中漂浮的小塵埃顆粒的本質」。
.@NASAHubble’s observations of M74 revealed bright areas of star formation in visible and ultraviolet wavelengths. Webb’s infrared vision is helping to pinpoint these regions, accurately measure the masses and ages of star clusters, and gain insight into interstellar dust. pic.twitter.com/LfuQumg08m— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 2022年8月30日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言