智能系統分離汙水 排泄物可循環再利用

氣候變遷加劇，水資源也變得愈來愈不穩定，農業也爆發缺水危機。然而，回收排泄物製成肥料，可能成為解方，不僅節省清理用水，排泄物本身也富含水分，還能減少使用大量碳排放的合成肥料，加速淨零碳排的速度。目前企業透過智能分離汙水，進行循環再利用，分別製成乾淨水與生物肥料。

「生物廁所」

《BBC》報導，過去人類的排泄物都會隨著下水道系統，跑到海洋。然而，最近有機農業的農夫正推廣「生物廁所」，該廁所沒有連接到下水道系統的水管，排泄物將蒐集在桶子裡，供之後使用。

推廣「生物廁所」的農夫佩雷斯強調：首先，建設地下水管道將會破壞原始的自然地貌；其次，人類的排泄物是一種很好的肥料，應該混合枯葉製作成肥料，強調「當廢物可以用來滋養作物時，為什麼要浪費呢？」

在氣候變遷愈來愈強烈的狀況下，水資源也更加不穩定，排泄物製成肥料將成為明智之舉。排泄物成為肥料，就能節省沖洗它們的用水，糞便中也富含水量，進一步減少灌溉用水。此外，現在的合成肥料製造過程需要用到化石燃料，會加劇碳排放，生物肥料愈來愈受歡迎。

排泄物造成疾病與汙染

數據統計，每人平均每天排放450克的排泄物，在開發中國家還會造成大規模傳染病，每年約有50萬名兒童死於嚴重的腹瀉。

此外，當汙水處理廠將廢水排進海洋前，會先進行消毒，但不會清除其中的養分，導致生態系失衡的狀況，如有毒藻類大量繁殖，進而殺死魚類，破壞沿海的沼澤。海洋生態學家威爾說，世界超過30%的沼澤受到汙水的影響，脆弱的沿岸珊瑚礁也受到嚴重威脅。

智能分離成肥料

蒐集廢棄物並轉化成其他用途，已經成為「循環經濟」的重要一環，糞便也不例外。企業開始合作建立最新的智能回收系統，將帶有糞便的汙水回收，將水體淨化後用在灌溉上，對排泄物進型氧化與殺菌的處理，生成乾燥、無味的肥料產品。

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