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「他還在我身邊」 弟弟意外喪生 她帶人形立牌去參加音樂節
英國一名女子為了紀念已逝的弟弟，將弟弟的照片做成人形立牌，帶著跟她去音樂節。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國威爾士一名26歲女子艾希莉（Ashleigh Rogers）原本和19歲的弟弟班（Ben）約好要一起參加音樂節。不料班卻在今年五月因車禍喪生。班過世以後，全家都很傷心，原本艾希莉打算賣掉弟弟的票，但她突發奇想，決定還是「帶弟弟一起去」。
她接受當地媒體採訪時表示，原本班要跟她還有其他好朋友一起去，後來卻不幸在車禍中過世。她想到弟弟都沒有機會體驗音樂節，於是決定將弟弟的照片做成等身大小的人形立牌，帶著弟弟一起完成約定。
艾希莉說剛開始她覺得有點尷尬，但是她馬上就感覺到周遭所有人的熱情與關愛。她回憶起班一直都是一個外向的人，也很健談，因此當艾希莉帶著人形立牌去音樂節時，班的所有朋友都跑來跟她還有人形立牌合照。
8月19日參加完音樂節以後，艾希莉把班的人形立牌帶了回家。她說現在人形立牌還是留在她的房間內，她會對人形立牌說話，也會傳簡訊給弟弟，就像他還沒有離開時一樣。
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