快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遺失行李堆如墳場 專家：建議勿托運

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
示意圖。4月時，美國航空公司每千件托運行李就有6件「暫時」消失在往返的旅途中，足足比去年增長近7成。（Photo from Pxhere）
示意圖。4月時，美國航空公司每千件托運行李就有6件「暫時」消失在往返的旅途中，足足比去年增長近7成。（Photo from Pxhere）

不止新冠疫情成為全球常態，連行李遺失也加入行列！從紐約到阿姆斯特丹，「人到了但行李還沒有到」已經成為各地機場常態，甚至各機場都有「遺失行李墳場」。據稱，澳洲航空甚至先在雪梨區域就丟掉了十分之一的行李。旅行社主管Marc坦言：「真誠建議不要托運行李。」

每千件行李遺失6件

衛報》報導，人手不足成為全球航空業有史以來最嚴重的危機，一名旅客表示，來到墨西哥的大部分旅客都空手出關，不是因為他們想要輕鬆自在的旅行，而是「人到了，但他們的行李還沒有到！」她說，「我們至少有一個星期沒有看到行李了。」

今夏許多家庭展開首次國外旅遊，航空公司與機場折扣促銷，但隨著旅客往返，行李箱遺失率倍增。4月時，美國航空公司每千件托運行李就有6件「暫時」消失在往返的旅途中，足足比去年增長近7成。夏季期間則每1000個人中就有8.7個行李未按時抵達旅客手中。

行李搬運工短缺

在紐約、華盛頓、都柏林、阿姆斯特丹等地都可以看到「行李墳場」，因為託運人員不足，旅客必須「翻山越嶺」，才有機會從上百件行李中找出自己遺失的（就算那不是旅客自己遺失）。倫敦希斯洛機場反駁，航空公司的地勤人手遠遠不夠，才造成行李成堆的狀況，阿聯酋航空則抨擊機場要求它們限制機票售票很不負責。但旅客往往連絡不到客服。

據稱，澳洲航空甚至在雪梨區域丟掉了十分之一的行李。該公司受行李搬運工短缺所苦，外包近1700個工作空缺，但後來被爆工作條件和工資非法、低於水平，還造成歐洲罷工。旅行社主管Marc坦言：「真誠建議不要托運行李。」專家表示，可以購買追蹤器或拍攝行李中貴重物品的照片，以降低遺失風險，方便未來索賠。

人數不足又辭職

衛報》報導，行李託運雖然經過技術改革和安全措施加強，但因後疫情時期的人手不足，行李遺失率暴增。紐西蘭航空工會負責人Savage說，夏威夷飛往紐西蘭奧克蘭的航班只有一個人為A330航班卸下行李，且當事人已經找到機場中的新工作而辭職。

Savage坦言，像是機員、機組人員、裝載機操作員等的待遇都比托運行李好。但嚴格的安管訓練卻成為行李託運人員的就業障礙，因為它們在邊境工作。

【更多精采內容，詳見

機場

延伸閱讀

專家：中美軍方對話斷聯 仍可藕斷絲連

交易量電梯大樓比公寓多近4倍 專家曝十大優勢

去年一半房貸族年收入不到80萬 專家揭買房法

專家示警：全球高通膨 很難連根拔除

相關新聞

疑想偷2隻罕見白色幼獅 男子在動物園遭獅子攻擊致死

BBC報導，非洲國家迦納（Ghana）首都阿克拉（Accra）28日發生一名男子爬進動物園的圍籬，隨後就被獅子攻擊致死。

遺失行李堆如墳場 專家：建議勿托運

不止新冠疫情成為全球常態，連行李遺失也加入行列！從紐約到阿姆斯特丹，「人到了但行李還沒有到」已經成為各地機場常態，甚至各機場都有「遺失行李墳場」。據稱，澳洲航空甚至先在雪梨區域就丟掉了十分之一的行李。旅行社主管Marc坦言：「真誠建議不要托運行李。」

我家水土好！他賣空氣稱「有春天的感覺」 日售近百瓶

真是什麼都賣！哥倫比亞一名年輕創業者近期突發奇想，販售瓶裝空氣，還因此賺進幾百美元。

影／體育評論員現場連線受訪 遭喵星人出貓拳偷襲背部

土耳其一名體育評論員28日接受現場直播訪問時，卻遭到爬上椅背的「喵星人」出貓拳偷襲，讓他跟主持人當場啞然失笑，影片也隨之...

衛報：新研究表明「喝茶可降低9%到13%的死亡風險」

一項發表在「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）上的研究結果表明，「喝茶」具有降低死...

小女孩深夜喊「房裡有人」母疑作惡夢 隔天調電眼見驚悚真相

孩子的童言童語，隨時藏著求救訊號！澳洲一名8歲女童半夜告訴母親「有人在我房間裡」，不過母親當下環顧四周無其他人，認為只是女兒作惡夢，不以為意，沒有放在心上，直至第二天早上檢查家中監視器畫面，才發現了毛骨悚然的真相——竟有陌生男人潛入並撫摸女兒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。