遺失行李堆如墳場 專家：建議勿托運

不止新冠疫情成為全球常態，連行李遺失也加入行列！從紐約到阿姆斯特丹，「人到了但行李還沒有到」已經成為各地機場常態，甚至各機場都有「遺失行李墳場」。據稱，澳洲航空甚至先在雪梨區域就丟掉了十分之一的行李。旅行社主管Marc坦言：「真誠建議不要托運行李。」

每千件行李遺失6件

《衛報》報導，人手不足成為全球航空業有史以來最嚴重的危機，一名旅客表示，來到墨西哥的大部分旅客都空手出關，不是因為他們想要輕鬆自在的旅行，而是「人到了，但他們的行李還沒有到！」她說，「我們至少有一個星期沒有看到行李了。」

今夏許多家庭展開首次國外旅遊，航空公司與機場折扣促銷，但隨著旅客往返，行李箱遺失率倍增。4月時，美國航空公司每千件托運行李就有6件「暫時」消失在往返的旅途中，足足比去年增長近7成。夏季期間則每1000個人中就有8.7個行李未按時抵達旅客手中。

行李搬運工短缺

在紐約、華盛頓、都柏林、阿姆斯特丹等地都可以看到「行李墳場」，因為託運人員不足，旅客必須「翻山越嶺」，才有機會從上百件行李中找出自己遺失的（就算那不是旅客自己遺失）。倫敦希斯洛機場反駁，航空公司的地勤人手遠遠不夠，才造成行李成堆的狀況，阿聯酋航空則抨擊機場要求它們限制機票售票很不負責。但旅客往往連絡不到客服。

據稱，澳洲航空甚至在雪梨區域丟掉了十分之一的行李。該公司受行李搬運工短缺所苦，外包近1700個工作空缺，但後來被爆工作條件和工資非法、低於水平，還造成歐洲罷工。旅行社主管Marc坦言：「真誠建議不要托運行李。」專家表示，可以購買追蹤器或拍攝行李中貴重物品的照片，以降低遺失風險，方便未來索賠。

人數不足又辭職

《衛報》報導，行李託運雖然經過技術改革和安全措施加強，但因後疫情時期的人手不足，行李遺失率暴增。紐西蘭航空工會負責人Savage說，夏威夷飛往紐西蘭奧克蘭的航班只有一個人為A330航班卸下行李，且當事人已經找到機場中的新工作而辭職。

Savage坦言，像是機員、機組人員、裝載機操作員等的待遇都比托運行李好。但嚴格的安管訓練卻成為行李託運人員的就業障礙，因為它們在邊境工作。

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