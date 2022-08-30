小女孩深夜喊「房裡有人」母疑作惡夢 隔天調電眼見驚悚真相

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監視器畫面拍到陌生男子鬼鬼祟祟闖進家中。圖取自香港01
監視器畫面拍到陌生男子鬼鬼祟祟闖進家中。圖取自香港01

孩子的童言童語，隨時藏著求救訊號！澳洲一名8歲女童半夜告訴母親「有人在我房間裡」，不過母親當下環顧四周無其他人，認為只是女兒作惡夢，不以為意，沒有放在心上，直至第二天早上檢查家中監視器畫面，才發現了毛骨悚然的真相———竟有陌生男人潛入並撫摸女兒。

綜合外媒報導，事發在今年6月2日午夜，母親睡到一半時被8歲女兒的聲音吵醒，聽到女兒在房間大叫「別說了，你嚇到我了，走開！」、「我不喜歡，走開！」，於是到女兒房間查看。女兒告訴母親「有人在我房間裡」，但母親看了看四周不覺異樣，便安慰女兒說只是作惡夢了，毋須害怕。

直至第二天早上，母親本想找出監視器畫面向女兒證明沒事發生，卻發現了恐怖真相———竟然有陌生男人一直潛伏屋外，並伺機潛入女兒房內，爬上女兒所在的上層床鋪，然後撫摸女兒手臂和背部，並低聲細語，女兒於是大叫「別說了，你嚇到我了。走開！」當時男人不動地站在房間裡，然後再次爬上床低聲說話，女兒則說「我不喜歡，走開」。這時母親被女兒聲音吵醒過來查看，男人隨即逃走。

意識到女兒並非作惡夢說夢話，母親嚇得報警求助。事後警方拘捕了涉事的33歲男人蒙果（Jamie Phillip Mongoo），他承認襲擊、入室盜竊、非法入侵等多項控罪。

母親向媒體表示，他本來想透過閉路電視片段令女兒放心，沒想到原來女兒的「惡夢」竟是現實，而她看到畫面即感到嘔心及憤怒。她慶幸家裡安裝了監視器，也為女兒的勇敢表現感到自豪，呼籲其他家長要教導孩子勇敢求助，也要對孩子說的話多留神警戒。

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文章授權轉載自《香港01》

監視器

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