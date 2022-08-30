中樂透卻壞了家庭關係？父不分彩金 慘遭兒子砸車

人人都希望自己成為萬中選一的幸運兒，中一次樂透人生就輕鬆許多。但有許多人卻因為中樂透而跟家人鬧得分崩離析。英國一位父親因為沒有把獎金分享給兒子，卻被兒子砸車發洩。

根據《太陽報》報導，10年前英國一名公車司機羅伯中樂透獲得3800萬英鎊（約13億台幣）時，以為他們家從此可以過得輕鬆美滿的日子，卻沒想到引發自己與兒子間的紛爭。但英國的國家彩券規定很明確，只承認彩券上名字的人才是獲獎者，才有權益可以領錢。

羅伯的兒子們表示，父親拒絕與他們分享310萬英鎊（約台幣1億元）的獎金，兒子們在不滿的狀況下，深夜拿著錘子打破父親的車窗，然後再向警方報案。

另一位計程車司機蓋瑞，也因為不能分到阿姨中獎的38萬英鎊（約台幣1300萬），而採取法律行動爭產。蓋瑞告訴法官，他跟阿姨當時都有在中獎彩券後面簽名，但阿姨去世後，大部分的錢卻都轉給姨丈，他們認為這非常不公平。

不少家庭或朋友因中獎分不平而撕裂關係的例子，頻頻在社會中出現，究竟中大獎該不該分享？以及該如何分享都是一大難題。